Istoria aztecilor este fascinantă, iar imperiul uriaș pe care l-au creat în America de Sud și Mexic în timpul secolului al XV-lea a dat naștere multor legende. De asemenea, aztecii mai sunt cunoscuți și pentru actele de barbarism pe care le-au comis.

Cea mai întâlnită teorie este că aztecii au format inițial un trib nordic de vânători-culegători, iar denumirea ar proveni de la patria lor, Atzlan, care s-ar traduce ca pământ alb.

Ei erau recunoscuți pentru faptul că se mutau din loc în loc, însă în anul 1325, în momentul în care au văzut un vultur cocoțat pe un cactus în apropierea graniței de sud-vest a lacului Texcoco, au privit acest lucru ca un semn. Ei au înființat astfel în acel loc capitala Tenochtitlan, care se asemăna oarecum cu Veneția zilelor noastre, fiind construită pe un teren mlăștinos cu numeroase insule artificiale.

Dorința lor de expansiune a început însă în jurul anului 1430, când aztecii erau conduși de Itzcoatl. Ei s-au aliat cu orașele-stat Tetzoco și Tlateloco și au cucerit Azcapotzalco. În 1440, liderul aztecilor a devenit Montezuma I, considerat tatăl Imperiului Aztec. Sub comanda sa, aztecii au cucerit până la 500 de state mici, care aveau o populație totală de aproximativ 5-6 milioane de oameni. Unele cuceriri erau făcute prin lupte, altele prin comerț.

Cum a sfârșit Imperiul Aztec

Puterea a fost preluată în anul 1502 de Montezuma II Xocoyotzin, care a continuat cuceririle. Sub comanda sa, Tenochtitlanul era un oraș impunător și strălucitor, care avea o populație de peste 300 de mii de locuitori . Totuși, tot sub comanda sa aztecii aveau să-și găsească sfârșitul.

În 1519, conchistadorul Hernan Cortes a ajuns în capitala Tenochtitlan alături de 600 de soldați, iar Montezuma II l-a primit cu brațele deschise întrucât îl confundase cu zeul Quetzalcoatl, conform unei profeții.

Spaniolii au fost surprinși de bogăția găsită aici, dar au fost și oripilați de actele de barbarism și ritualurile sângeroase ale aztecilor. Astfel, Hernan Cortes i-a cerut lui Montezuma II să se convertească la creștinism. Montezuma II era convins că spaniolii sunt de fapt niște zei răzbunători proorociți în vechile cronici și că nu are cum să se împotrivească. În cele din urmă, spaniolii l-au luat prizonier pe Montezuma II în anul 1520, iar Hernan Cortes s-a autoproclamat guvernator în Mexic.

Astfel, el le-a poruncit oamenilor să distrugă statuile zeilor păgâni, iar locuitorii au fost obligați să treacă la creștinism. A urmat o răscoală a localnicilor, care nu au putut fi stăpâniți nici măcar de Montezuma II. Dimpotrivă, acesta a fost omorât de azteci. Anii următori au fost sângeroși și plini de conflicte, iar în 1521 Imperiul Aztec a fost anexat de Imperiul Colonial Spaniol, iar Tenochtitlanul a fost distrus. În locul său a apărut orașul Ciudad de Mexic.

Aztecii sunt prezenți în numeroase filme și jocuri

Chiar dacă au trăit în urmă cu câteva secole bune, aztecii rămân în continuare cunoscuți prin intermediul unor filme sau jocuri. Spre exemplu, printre cele mai cunoscute filme despre azteci sunt The Other Conquest (1998), Ancient Evil: Scream of the Mummy (2000), Kolchack: Demon and the Mummy (1975) și A Talent fo Loving (1973).

Nu doar industria de casino online a dezvoltat titluri inspirate din istoria aztecilor. Există și numeroase jocuri video de acest gen, printre cele mai populare fiind Aztech Forgot Gods, Aztec Adventure, Aztaka și Mictlan: An Ancient Mytthical.

