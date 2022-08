După ce Amazon a anunțat vineri că a achiziționat iRobot, compania din spatele aspiratoarelor Roomba, experții în domeniul confidențialității datelor și securității au tras rapid un semnal de alarmă, afirmând că gigantul tehnologic ar putea folosi achiziția pentru a sustrage informații personale referitoare la locuințele utilizatorilor.

Aspiratoarele avansate Roomba dispun de o tehnologie internă de cartografiere care învață planul locuinței unui utilizator. De asemenea, dispozitivele se pot „adapta și pot reține" până la 10 planuri de etaj „astfel încât utilizatorii pot transporta robotul la un alt etaj sau într-o altă casă, acolo unde robotul își va recunoaște locația și va curăța conform instrucțiunilor", se arată în comunicatele de presă ale iRobot. Unele modele au camere de joasă rezoluție pentru a evita obstacolele și a ajuta la cartografiere.

„Oamenii tind să se gândească la Amazon ca la o companie de vânzări online, dar, de fapt, Amazon este o companie de supraveghere. Acesta este nucleul modelului său de afaceri, iar asta este ceea ce îi determină puterea de monopol și profitul", a declarat pentru Wired Evan Greer, directorul organizației non-profit de apărare a drepturilor digitale Fight for the Future. „Achiziționarea unei companii care se bazează în esență pe cartografierea interiorului caselor oamenilor pare o extindere naturală a domeniului de supraveghere pe care Amazon îl are deja."

Ron Knox, cercetător senior și scriitor la Institute for Local Self-Reliance - o organizație nonprofit care oferă asistență tehnică întreprinderilor comunitare - a declarat într-o serie de tweet-uri după anunțarea achiziției că tranzacția de 1,7 miliarde de dolari, a patra cea mai mare achiziție din portofoliul Amazon, „ar putea fi cea mai periculoasă și amenințătoare achiziție din istoria companiei".

Mișcarea, a declarat Knox pentru Insider, este deosebit de periculoasă din câteva motive: În primul rând, Amazon va cumpăra o cotă de piață consacrată, nu un startup, ceea ce, potrivit acestuia, ar elimina concurența pe o piață care deja nu era competitivă și ar putea extinde raza de acțiune a Amazon. În al doilea rând, din cauza cantității masive de date care vine odată cu accesarea seturilor de date stabilite ale iRobot, Amazon poate colecta noi informații prin intermediul roboților, a adăugat el.

„Cred că acest lucru pare foarte intruziv pentru oameni - și ar trebui să fie așa", a declarat Knox pentru Insider. „De exemplu, atunci când oamenii cumpără un Roomba, o fac pentru că vor podele curate. Ei nu cumpără un Roomba pentru a avea un mic robot în interiorul casei care să spioneze aspectul locuinței, să știe dacă ai sau nu un pătuț în casă sau dacă există sau nu jucării pentru animale de companie. Apoi, poate canaliza aceste informații către Amazon, iar Amazon vă poate trimite orice fel de reclame cu jucării pentru câini, de exemplu, data viitoare când vă conectați."

Mai mult, Robert Weissman, președintele Public Citizen, un grup non-profit de apărare a drepturilor consumatorilor, a declarat că autoritățile federale de reglementare ar trebui să împiedice achiziționarea iRobot de către Amazon, invocând preocupări legate de cota de piață de 56,7% a companiei.

„Ultimul lucru de care americanii și lumea au nevoie este ca Amazon să aspire și mai mult din informațiile noastre personale", a declarat Weissman într-un comunicat. „Nu este vorba doar despre faptul că Amazon vinde un alt dispozitiv pe piața sa. Este vorba despre faptul că această companie obține și mai multe detalii intime din viețile noastre pentru a avea un avantaj de piață nedrept și pentru a ne vinde și mai multe lucruri."

Tranzacția nu a fost aprobată de autoritățile de reglementare ale Comisiei Federale pentru Comerț, care ar putea rezilia acordul în conformitate cu legile antitrust.

