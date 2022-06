Apple a susținut evenimentul WWDC în care a prezentat cele mai noi detalii legate de sistemele de operare iOS, iPad OS sau MacOS, dar a prezentat și două noi laptop-uri: MacBook Air și MacBook Pro 13.

Acestea sunt primele laptop-uri Apple doate cu procesorul M2, ce promite o performanță mai bună decât M1, care deja setase un standard de performanță în industrie. În comparație cu Intel Core i7-1255U implementat pe Samsung Galaxy Book2 360, procesorul M2 oferă „aproape de două ori mai multă performanță la același nivel de putere". De asemenea, comparativ cu Intel Core i7-1260P cu 12 nuclee cu care este echipat MSI Prestige 14 Evo, M2 „oferă aproape 90% din performanța de vârf" în timp ce utilizează doar un sfert din energie.

Noul Air vine în mai multe culori, este subțire - la doar 11 mm - și cântărește doar 1,2 kilograme. Laptop-ul rămâne în continuare unul fără ventilator pentru o experiență de utilizare fără zgomot.

Ecranul crește de la 13 la 13,6 inci și vine cu noul design cu notch, unde se ascunde o cameră nouă 1080p. Display-ul este Retina, are o luminozitate de 500 de niți și suportă 1 miliard de culori. Acesta se încarcă prin MagSafe, are două porturi USB-C Thunderbolt 4 și o mufă de căști. Pentru un plus de securitate, Apple introduce TouchID și pe MacBook Air.

De asemenea, Apple promite 18 ore de funcționare în regim de video playback. Modelul cel mai ieftin începe de la 1200 de dolari, însă în funcție de specificații poți cheltui chiar și mai mult de 2000 de dolari.

Al doilea Macbook prezentat este modelul Pro de 13,3 inci ce nu vine cu o schimbare de design. De fapt, este fix același model de anii trecuți și păstrează chiar și touchbar-ul. Însă lucrurile se schimbă la interior, mai ales că acesta este al doilea laptop Apple ce vine echipa cu procesorul M2.

