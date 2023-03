Apple se pregătește să prezinte în curând viitoarea sa cască MR (de realitate mixtă), iar dispozitivul a fost prezentat săptămâna trecută celor mai importanți 100 de directori Apple la Steve Jobs Theater din Cupertino, California, potrivit lui Mark Gurman de la Bloomberg. Noul raport sugerează că Apple are în vedere o lansare la WWDC 23 (în luna iunie a acestui an) pentru casca ce va debuta, se pare, sub numele de Apple Reality Pro sau Apple Reality One și va fi una dintre cele mai importante lansări ale companiei din ultima vreme.