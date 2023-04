Dacă ai încercat însă nu ai reușit până acum să-ți dai seama cum să îți conectezi căștile AirPods la computer, soluția este chiar în articolul de mai jos.

Prima etapă este procesul de asociere a căștilor AirPods prin Bluetooth - care ar putea arăta diferit în funcție de tipul de computer pe care îl folosești. Cel mai la îndemână exemplu este cel referitor la conectarea cu un Mac.

În acest caz, în primul rând vrei să te asiguri că sistemul de operare al Mac-ului tău este actualizat. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma Apple din colțul din stânga sus al ecranului de pe desktop și faceți clic pe „About this Mac". Se va deschide un ecran, iar acolo puteți selecta „Software Update". Potrivit Apple, căștile AirPods obișnuite, din a doua generație, necesită macOS Mojave 10.14.4 sau o versiune ulterioară, iar AirPods Pro necesită Catalina 10.15.1 sau o versiune ulterioară.

Acum că v-ați asigurat că Mac-ul dvs. este actualizat cu cel mai recent software, urmați acești pași simpli pentru a vă conecta căștile AirPods.

1. Deschideți System Preferences - puteți căuta System Preferences folosind Spotlight (lupa din colțul din dreapta sus al desktopului).

2. Selectați Bluetooth

3. Puneți ambele AirPods în carcasă și deschideți capacul

4. Țineți apăsat butonul de pe carcasa AirPods - ar trebui să vedeți că lumina începe să clipească alb. Odată ce face acest lucru, puteți da drumul butonului.

5. Așteptați ca AirPods-urile să apară pe dispozitiv, apoi faceți clic pe Connect

Asta ar trebui să fie tot. Dar ce se întâmplă, totuși, dacă nu folosești un computer Mac? Ei bine, procesul ar trebui să fie cam la fel, în cea mai mare parte.

Cum să conectezi AirPods la un PC sau la un laptop cu Windows



Singurul lucru care se va schimba cu adevărat este modul în care navigați către pagina Bluetooth. Iată câteva moduri diferite în care ați putea ajunge acolo:

-pe un PC, deschideți Settings din meniul Start. Selectați Dispozitive, navigați până la Bluetooth și alte dispozitive, apoi apăsați semnul plus unde scrie „Add Bluetooth or other device". Deschideți apoi capacul carcasei căștilor AirPods, țineți apăsat butonul și selectați căștile AirPods odată ce acestea apar pe ecran. Căștile ar trebui să se conecteze, apoi veți selecta „Done" pentru a finaliza procesul.

Nu toate PC-urile sunt echipate cu Bluetooth, în special cele de birou. Cu toate acestea, dacă aveți un laptop, este foarte probabil ca PC-ul să aibă capacități Bluetooth, caz în care procesul de mai sus va funcționa perfect.

