O scrisoare deschisă semnată de lideri din domeniul tehnologiei și de cercetători importanți în domeniul inteligenței artificiale a solicitat laboratoarelor și companiilor de inteligență artificială să își „întrerupă imediat" activitatea.

Semnatarii, precum Steve Wozniak și Elon Musk, sunt de acord că riscurile justifică o pauză de cel puțin șase luni de la producerea de tehnologie dincolo de GPT-4 pentru a se bucura de sistemele de inteligență artificială existente, pentru a le permite oamenilor să se adapteze și pentru a se asigura că acestea aduc beneficii tuturor.

Referirea la GPT-4, un model realizat de OpenAI care poate răspunde cu text la mesaje scrise sau vizuale, vine în contextul în care companiile se întrec în a construi sisteme complexe care utilizează această tehnologie. Microsoft, de exemplu, a confirmat recent că motorul său de căutare Bing modernizat este alimentat de modelul GPT-4 de peste șapte săptămâni, în timp ce Google a lansat recent Bard, propriul său sistem generativ de inteligență artificială alimentat de LaMDA.

Scrisoarea a fost publicată de Future of Life Institute (FLI), o organizație dedicată reducerii la minimum a riscurilor și a utilizării abuzive a noilor tehnologii. Musk a donat anterior 10 milioane de dolari către FLI pentru a fi folosiți în studii despre siguranța IA. Pe lângă el și Wozniak, printre semnatari se numără o serie de lideri mondiali în domeniul IA, precum președintele Centrului pentru IA și politici digitale, Marc Rotenberg, fizicianul MIT și președintele Future of Life Institute, Max Tegmark, și autorul Yuval Noah Harari. Harari a scris, de asemenea, o opinie în New York Times săptămâna trecută în care a avertizat asupra riscurilor IA, împreună cu fondatorii Centrului pentru Tehnologie Umană și alți semnatari precum Tristan Harris și Aza Raskin.

