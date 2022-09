Cu puțin timp înainte de lansarea primului telefon Nothing, a apărut un nou design de căști de tip buds true wireless. Iar compania a așteptat momentul potrivit pentru a oferi o prezentare oficială a noului design. Acel moment a fost la London Fashion Week, acolo unde au fost prezentate noile Nothing Ear (stick).

Carcasa a fost complet reproiectată, are acum forma unui ruj și ar trebui să fie mai ușor de pus în buzunar decât cele cu designul original.

Totuși, acesta a fost doar un teaser, așa că Nothing păstrează sub tăcere detaliile exacte despre noile buds true wireless. De fapt, nu am putut vedea decât o imagine a căștilor în sine, prin elementele transparente ale carcasei lor.

Informații neconfirmate încă sugerează că pentru acest model producătorii vor renunța la dopul de cauciuc, făcându-le asemănătoare cu AirPods. Unii consideră că acest design este mai confortabil de purtat, dar nu oferă o experiență complet izolată de mediul înconjurător. Modelul Nothing Ear (stick) va fi lansat în cursul acestui an, dar compania a refuzat să ofere mai multe detalii.

Mai mult decât atât, Nothing s-a alăturat prezentării de modă cu genți în ediție limitată care folosesc o țesătură transparentă (transparența este în centrul designului Nothing), care lasă să strălucească luminile telefonului. Gențile vor fi și ele disponibile la începutul anului viitor.

