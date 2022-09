Samsung a anunțat primul său monitor OLED pentru gaming, Odyssey OLED G8 de 34 de inci. Este, de asemenea, unul dintre primele monitoare de gaming ale companiei pe care le-am văzut și care include Gaming Hub de la Samsung, care le permite oamenilor să experimenteze jocuri de la servicii precum GeForce Now de la Nvidia, Google Stadia sau Xbox Game Pass fără a fi nevoie de o consolă sau de un PC.

Ecranul său de 3.440 x 1.440 poate funcționa la o rată de reîmprospătare de 175 Hz și are o curbură de 1800R (care este relativ mică în comparație cu monitoare precum Odyssey G9, cu o curbură de 1000R, și monitorul OLED de gaming de la LG, UltraGear 45GR95QE). De asemenea, suportă AMD FreeSync Premium, care ajută la reducerea efectelor stuttering sau tearing în timpul jocurilor prin ajustarea dinamică a ratei de refresh a monitorului pentru a ține pasul cu ceea ce produce GPU-ul. De asemenea, monitorul este prevăzut cu un suport reglabil în înălțime și înclinare și are încorporat un difuzor stereo de 5W.

Pe lângă hub-ul pentru jocuri și streaming video, OLED G8 poate, de asemenea, să controleze dispozitivele IoT cu ajutorul aplicației SmartThings de la Samsung. De asemenea, compania spune că monitorul are o versiune îmbunătățită a sistemului Core Lighting Plus, care folosește lumini pe spate pentru a învălui peretele în culori care se potrivesc cu ceea ce este redat pe ecran. În ceea ce privește porturile, monitorul are Micro HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4 și USB-C.

În funcție de preț, acesta ar putea fi un monitor mai mult decât decent. Samsung nu a publicat încă detalii în acest sens, dar compania spune că va fi disponibil la nivel global de la finalul anului 2022. Pare probabil că unele dintre caracteristicile sale, cum ar fi sistemul de iluminare îmbunătățit și Gaming Hub, să-și facă loc în gama de monitoare de gaming a companiei din 2023, așa că ar putea merita să așteptați să vedeți ce mai are Samsung în lucru.

