Prima generație a procesorului Google Tensor poate fi găsită implementată pe trei telefoane Pixel 6 - Pixel 6, Pixel 6 Pro și modelul midrange Pixel 6a. Urmașul primului cip intern Google, Tensor de generația a doua, va alimenta modelele Pixel 7 și Pixel 7 Pro, care vor fi prezentate în octombrie. Iar tableta Pixel Tablet, programată pentru o lansare în 2023, va avea Tensor 2 sau Tensor 3 „sub capotă”.

Potrivit GalaxyClub (via 9to5Google), a treia generație a cipului Tensor este deja în curs de dezvoltare și trece în acest moment prin primele teste efectuate de Samsung. Zvonurile spun că cipul Tensor de generația a treia va avea numele de cod „Ripcurrent" și numărul de model S5P9865. Tensor de a doua generație este cunoscut sub numele de „Cloudripper" și are numărul de model S5P9855, comparativ cu numărul S5P9845 al originalului.

Specialiștii se așteaptă ca Tensor de a doua generație să rămână în continuare în urma actualului chipset vârf de gamă Snapdragon 8+ Gen 1 de la Qualcomm, iar speranța este că versiunea de a treia generație să reducă decalajul existent.

Nu se știe care sunt planurile Google pe termen lung în ceea ce privește producția liniei Tensor. Google a dorit să-și proiecteze propriul procesor pentru a oferi mai multe capabilități de inteligență artificială pentru gama de telefoane Google Pixel. În acest fel, compania nu ar fi fost împiedicată de capacitățile disponibile cu procesoarele cumpărate de la terțe părți. În timp, ne așteptăm ca Google să aibă un cuvânt mai important de spus în ceea ce privește proiectarea și fabricarea acestei componente esențiale.

Cipul Google Tensor original a fost construit de Samsung Foundry pe 5 nm, iar cea de-a doua generație Tensor va fi fabricată de Samsung pe un proces de 4 nm. Este posibil ca cipurile Tensor de a treia generație să fie realizate pe 3nm. Am putea vedea debutul celei de-a treia generații a procesorului Google Tensor pe seria Pixel 8 de anul viitor.

