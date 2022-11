Netflix are jocuri pe platforma sa, însă doar pentru smartphone-uri. Dar acest lucru s-ar putea schimba curând.

Mobilegamer.biz a descoperit un anunț de angajare pe care compania l-a postat pentru postul de director care să conducă echipa de dezvoltatori pentru un „joc pentru PC AAA nou" - deci nu este vorba de un alt titlu pentru mobil. În timp ce multe detalii rămân necunoscute, noul angajat va avea, în mod ideal, experiență cu shootere la persoana first and third person, jocuri de tip „live service" și prototiparea rapidă în Unreal Engine.

De asemenea, candidatul perfect ar trebui să se simtă confortabil atât cu multiplayer-ul coop, cât și cu cel competitiv, și să creeze o lume de joc „demnă” de un serial Netflix. Serviciul de streaming subliniază că viitorul director nu va fi limitatde „constrângerile de design" ale monetizării.

Așteptările sunt deja mari. Mike Verdu, vicepreședintele al diviziei de jocuri Netflix, a dezvăluit că Chacko Sonny, fost director al jocului Overwatch, va conduce studioul Netflix din Los Angeles.

Netflix a deschis un alt studio de jocuri în Helsinki și a achiziționat mai multe companii, inclusiv pe Night School Studio, creatorul jocului Oxenfree.

