A trecut aproape jumătate de an de când a debutat, în septembrie anul trecut, gama iPhone 14. La fel ca în cazul oricărei lansări majore de flagship, a existat un anumit grad de controversă, mai ales când a fost vorba de decizia Apple de a înlocui iPhone 13 mini cu un iPhone 14 Plus. A luat compania din Cupertino deciziile corecte?

Aparent, răspunsul este „da". Un raport recent realizat de Display Supply Chain Consultants (DSCC) face lumină în ceea ce privește livrările de panouri pentru seria iPhone 14, ceea ce, prin extensie, ne poate ajuta să evaluăm succesul comercial relativ al diferitelor modele. Rezultatele sunt cel puțin interesante, arată Phone Arena.

În primul rând, gama iPhone 14 este (ușor) mai populară decât modelul anterior, cu o creștere de 2% a numărului de livrări de ecrane de la an la an, începând cu luna aprilie. În al doilea rând, rezultatele ne arată că modelele de iPhone Pro continuă să le surclaseze pe cele de bază, consolidând și dezvoltând tendința stabilită în anii precedenți.

În plus, raportul clarifică faptul că veniturile obținute din gama de anul acesta sunt probabil mai mari, deoarece Apple vinde și mai multe modele de vârf, în detrimentul celor din gama inferioară. Pentru referință, vânzările modelului standard au scăzut cu 36%, în timp ce ale modelelor Pro și Pro Max - au crescut cu 22% și, respectiv, 23%.

Poate cel mai interesant este faptul că livrările de ecrane pentru iPhone 14 Plus au crescut cu 59%, în comparație cu cele pentru iPhone 13 mini. Acest lucru tranșează definitiv dezbaterea „mini versus Plus". Cu toate acestea, iPhone 14 Plus rămâne cel mai puțin popular model iPhone 14.

Raportul include, de asemenea, o prognoză destul de sumbră pentru următoarele luni, până la anunțarea iPhone 15. Cu toate acestea, având în vedere rezultatele de până acum, se poate spune că cele mai recente iPhone-uri ale Apple sunt un succes.

