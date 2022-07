În ultima perioadă au apărut pe Internet tot felul de informații despre noul. Nothing phone (1). Acum dispozitivul este, în sfârșit, lansat oficial.

Telefonul vine cu o ramă din aluminiu reciclat, un ecran tactil OLED de 6,55 inci 1080x2400 120 Hz cu o luminozitate maximă de 1.200 de niți, Gorilla Glass 5 în partea de sus și margini simetrice pe toate cele patru laturi, chipset-ul Snapdragon 778G+ și un sistem de camere dual pe spate. De asemenea, încorporată în perforația din ecran se află o cameră de selfie de 16 MP.

Apropo de lucruri încorporate în ecran, senzorul de amprentă este și el unul dintre acestea și este, cel mai probabil, unul optic. Nothing phone (1) rulează Nothing OS (1) bazat pe Android 12. Secretul acestui software este fiabilitatea, pentru căi nu este un skin greoi, iar Nothing promite trei ani de actualizări Android și patru ani de patch-uri de securitate la fiecare două luni.

Bateria de 4.500 mAh are suport pentru încărcare prin cablu de 33W (atingând o încărcare completă în 70 de minute) și încărcare wireless de 15W (încărcare completă în 120 de minute). Nothing phone (1) este certificat IP53 pentru rezistență la stropire. Dacă doriți un încărcător, acesta nu este inclusă în cutie, dar Nothing vinde separat un model de 45W la prețul de 35 de euro.

Nothing phone (1) va avea un preț de 469 de euro într-o configurație cu 8 GB de RAM și 128 GB spațiu de stocare, 499 de euro pentru modelul cu 8 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare și 549 de euro pentru versiunea cu 12 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare. Aceasta din urmă va sosi mai târziu decât celelalte două.

În afară de Marea Britanie, Nothing phone (1) va putea fi cumpărat în Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Hong Kong, Ungaria, India, Israel, Italia, Macao, Malaezia, Olanda, Norvegia, Filipine, Polonia, Portugalia, România, Arabia Saudită, Spania, Singapore, Suedia, Elveția, Taiwan, Thailanda și Emiratele Arabe Unite.

