Potrivit primelor zvonuri, noul flagship va veni cu schimbări interesante, care cu siguranță vor fi apreciate de utilizatori.

Potrivit blogului Digital Chat Station, noua serie Galaxy S23 va o baterie mai puternică, de 3.600 mAh, o schimbare binevenită față de actualul model, S22.

Din fericire, Samsung a reușit să păstreze aceeași dimensiune compactă a telefonului, astfel încât Galaxy S23 va avea tot un ecran de 6,1 inci cu rezoluție Full HD+, astfel încât mărimea telefonului nu va fi influențată de bateria mai mare.

Totuși, viteza de încărcare a bateriei nu va fi una impresionantă, Samsung limitându-se la un modest 25W.

Specialiștii cred că vor fi schimbări și la nivel de design și, evident, un upgrade pentru procesor, dar deocamdată informațiile disponibile despre noul smartphone sunt foarte limitate.



