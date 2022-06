Samsung este în prezent vânzătorul numărul unu de smartphone-uri pliabile, având o cotă de piațp de aproape 80% din vânzări, dar odată cu intensificarea concurenței și cu zvonurile care susțin că Apple va lansa și ea un telefon pliabil în viitor este clar că gigantul sud-coreean va trebui să lupte mai mult pentru a-și păstra acest loc.

O modalitate de a face acest lucru ar fi lansarea unor telefoane pliabile mai ieftine și se pare că Samsung se ocupă deja de acest lucru.

Modelul Fold care a fost introdus în 2019 a fost vândut la prețul de 1.980 de dolari și, deși Samsung a redus de atunci prețul la 1.800 de dolari, telefonul pliabil al companiei este încă inaccesibil pentru majoritatea consumatorilor.

În mod similar, Z Flip cu clapetă a scăzut de la 1.380 de dolari la 1.000 de dolari, dar se află încă în gama premium.

Între 2020 și 2021 au existat zvonuri potrivit cărora Samsung ar urma să lanseze o versiune mai ieftină a Galaxy Fold.

Zvonurile au fost reaprinse în această lună de către un leaker care a afirmat că telefoanele Samsung accesibile ar fi din nou în plan, dar a lăsat să se înțeleagă că acestea vor face parte din gama accesibilă Galaxy A, nu din familia Z de telefoane pliabile.

Acest zvon a fost susținut de către publicația coreeană ET News, care are un istoric destul de exact atunci când vine vorba despre informații apărute „pe surse”. Publicația spune că Samsung lucrează la un smartphone pliabil entry-level care va avea un preț de sub 771 de dolari.

Având în vedere că telefonul va fi probabil mai scump pe alte piețe din cauza taxelor și impozitelor, putem presupune că va fi vândut pentru mai mult de 800 de dolari, deci un preț cu adevărat mai accesibil.

Samsung plănuiește să diminueze costurile prin excluderea funcțiilor premium, iar linia Galaxy A pliabil va include doar funcționalități de bază. Relatăile anterioare au subliniat că telefoanele pliabile accesibile ale companiei nu vor include stratul de sticlă ultra subțire care este implementat pe cele mai bune telefoane pliabile Samsung.

Raportul sugerează, de asemenea, că Samsung va lansa versiuni accesibile atât pentru Galaxy Z Fold, cât și pentru Galaxy Z Flip. Proiectul se află în prezent în faza de planificare și dezvoltare, iar compania are în vedere o dată de lansare pentru 2024.

Pe lângă creșterea competitivității telefoanelor sale pliabile, se pare că Samsung dorește, de asemenea, să crească vânzările pentru aceste modele în cadrul gamei sale globale, ajungând la un procent de peste 10%.

Toate acestea în contextul în care telefoanele Galaxy A de la Samsung sunt deja un motor cheie al vânzărilor și, în ultima vreme, au avut performanțe mai bune decât telefoanele premium din seria S.

