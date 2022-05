Randările lui Galaxy Z Fold 4 arată un design general similar cu cel al predecesorului său, Z Fold 3, cu un ecran de acoperire de 6,2 inci și un ecran interior pliabil de 7,6 inci, dar cu o configurație reproiectată a camerei din spate, inspirată de Galaxy S22 Ultra de anul acesta.

Se pare că acest afișaj interior va avea din nou o cameră selfie dedesubt, o caracteristică ce ne-a dezamăgit pe dispozitivul de anul trecut. Versiunea din acest an se pare că a cunoscut îmbunătățiri de performanță, de care era mare nevoie. În partea din spate există trei camere, la fel ca anul trecut, dar nu au apărut detalii despre specificațiile acestora.

