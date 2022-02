Cea mai mare galaxie găsit vreodată a fost descoperită de astronomi. Aceasta este de 153 de ori mai mare decât Calea Lactee.

Denumită Alcyoneus, galaxia se află la aproximativ 3 miliarde de ani-lumină de Pământ și are o lungime de aproximativ 16,3 milioane de ani-lumină. Prin comparație, Calea Lactee are o lungime de puțin sub 106.000 de ani lumină.

Alcyoneus a fost identificată ca fiind o radiogalaxie gigantică ce conține o galaxie-gazdă împreună cu alte formațiuni care decurg din aceasta.

În ciuda dimensiunii lui Alcyoneus, tipul de unde radio pe care le emite nu este ieșit din comun. Totuși, unul dintre cele mai misterioase lucruri despre Alcyoneus și alte galaxii masive ca aceasta este modul în care ele ajung să fie atât de mari.

Cercetătorii de la Observatorul Leiden din Olanda speră că descoperirea lui Alcyoneus ar putea ajuta la clarificarea modului în care se formează galaxiile radio și a motivelor pentru care acestea sunt atât de mari.

„Dacă există caracteristici ale galaxiei gazdă care reprezintă o cauză importantă pentru creșterea galaxiilor radio gigantice, atunci este probabil să le putem identifica aici", a declarat Martijn Oei, de la Observatorul Leiden, citat de Daily Mail.

Oei și echipa sa au descoperit cea mai mare galaxie cunoscută în timp ce căutau valori aberante în datele pe care le-a adunat Low Frequency Array (LOFAR) din Europa. Cercetătorii au fost nevoiți să elimine sursele radio compacte din imagini pentru a corecta eventualele distorsiuni optice, ceea ce, la rândul lor, i-a condus la Alcyoneus.

Potrivit astronomilor implicați în studiu, cea mai mare galaxie cunoscută este înconjurată de o „pânză cosmică” ce are o masă de peste 240 de miliarde de ori mai mare decât cea a Soarelui.

De asemenea, ei cred că gaura neagră supermasivă din centrul lui Alcyoneus are o masă de aproximativ 400 de milioane de ori mai mare decât cea a stelei noastre.

Cercetătorii speră că studiul lor îi va ajuta pe astronomi să afle mai multe despre originea galaxiilor radio, cât de mult ar putea crește Alcyoneus și în ce ritm, dar și dacă există galaxii chiar mai mari decât aceasta.

