Nu știm cum a apărut viața pe Pământ, dar un lucru este sigur: viața așa cum o cunoaștem pe planeta noastră nu ar putea exista fără apa care există pe suprafața planetei și fără circuitul său natural.

Planeta noastră este singura despre care se știe că găzduiește viață și singura pe care se găsește apă lichidă din abundență (cu excepția Lunilor, care intră într-o altă categorie). Există semne de întrebare uriașe cu privire la locul și modul în care aceasta a apărut, dar noile cercetări sugerează că apa a existat în Sistemul Solar chiar înainte de formarea Pământului.

Potrivit unei echipe conduse de geochimistul Jérôme Aléon, de la Muzeul Național de Istorie Naturală din Franța, izotopii apei dintr-un meteorit provenit din momentul apariției Sistemului Solar se potrivesc cu izotopii apei care se găsesc astăzi pe Pământ. „Compoziția izotopică inițială a apei din Sistemul Solar este de o importanță capitală pentru înțelegerea originii apei de pe corpurile planetare, dar rămâne necunoscută, în ciuda numeroaselor studii", scriu cercetătorii în lucrarea lor. „Aici folosim compoziția izotopică a hidrogenului din meteoriții primitivi, cele mai vechi roci din Sistemul Solar, pentru a stabili compoziția izotopică a hidrogenului din apă la începutul formării Sistemului Solar."

Anumite tipuri de meteoriți pot acționa ca niște capsule temporale venite direct de la momentul formării Sistemului Solar. O stea se naște dintr-un nor de gaz și praf care se prăbușește sub propria gravitație, cunoscută sub numele de colapsul învelișului protostelar. Între timp, materialul din norul format jurul ei se aplatizează într-un disc care alimentează steaua în creștere, care se rotește. Odată ce aceasta și-a terminat evoluția, ceea ce a rămas din acel nor formează tot ceea ce se află în sistemul acelei stele - planete, asteroizi, comete și multe altele.

Multe dintre aceste corpuri sunt chiar mai vechi decât Pământul și, din pură întâmplare, unele dintre aceste roci aterizează chiar aici, la ușa noastră, oferind și oportunități fabuloase de cercetare.

Meteoritul Efremovka, descoperit în Kazahstan în 1962, are elemente care au fost datate ca origine de acum 4,57 miliarde de ani. Acest meteorit a fost analizat de Aléon și colegii săi, folosind o nouă tehnică dezvoltată special în acest scop. Pentru a măsura conținutul de apă al meteoritului, ei au identificat și sondat toate mineralele din eșantionul lor, comparând rezultatele cu opt materiale de referință terestre cu mai mult sau mai puțin conținut de apă. Apoi, ei au examinat raportul dintre izotopii de hidrogen din meteorit.

Aceste rapoarte, în mod fascinant, pot fi folosite pentru a identifica prezența apei. Izotopii sunt variante ale unui element cu un număr diferit de neutroni. Deuteriul - cunoscut și sub numele de hidrogen greu - are un proton și un neutron. Protiul, sau hidrogenul ușor, are un proton și niciun neutron.

Deoarece hidrogenul este unul dintre componentele apei, raportul dintre acești doi izotopi din roci ne poate spune mai multe despre apa la care a fost expusă roca respectivă. De exemplu, protiul este izotopul dominant al hidrogenului aici pe Pământ. Pe Marte, deuteriul este izotopul dominant, ceea ce ne indică faptul că ceva ar putea să extragă protiul mai ușor.

Mineralele și proporțiile din meteoritul Efremovka au arătat că, în primii 200.000 de ani din istoria sistemului nostru solar, înainte de formarea planetelor-similare, existau două mari rezervoare de gaz. Unul dintre aceste rezervoare conținea gazul solar din care materia din Sistemul Solar a sfârșit prin a se condensa. Celălalt, a descoperit echipa, era bogat în apă. Această apă provenea probabil dintr-un aflux masiv de material interstelar care a căzut spre interiorul Sistemului Solar în momentul colapsului învelișului protostelar.

Și, în mod fascinant, această apă este foarte asemănătoare cu apa de pe Pământ în ceea ce privește compoziția izotopică. Acest lucru sugerează că apa a fost prezentă în sistemul solar timpuriu încă de la începuturile sale - înainte ca Pământul să înceapă măcar să se formeze.

