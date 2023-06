Oficialii UE adoptă un proiect de lege pentru reglementarea inteligenței artificiale și interzicerea sistemelor de recunoaștere facială

Autoritățile din Uniunea Europeană au făcut un pas important în direcția reglementării utilizării sistemelor de inteligență artificială, adoptând un proiect de lege cunoscut sub numele de AI Act. După cum notează The New York Times, aceasta este doar o parte a unui proces mai lung, iar cel mai curând vom putea vedea versiunea finală a legii la sfârșitul acestui an. Dar dacă legea va fi aplicată în forma sa actuală, atunci Uniunea Europeană va interzice utilizarea sistemelor biometrice în timp real și la distanță, cum ar fi scanarea prin recunoaștere facială.

De asemenea, va interzice dispozitivele care prezintă manipulare comportamentală cognitivă, cum ar fi jucăriile activate prin voce, considerate a încuraja un comportament periculos la copii.

Între timp, tehnologiile considerate „cu risc ridicat" vor trebui să fie înregistrate într-o bază de date a UE. Printre acestea se numără sistemele de inteligență artificială pentru identificarea biometrică și cele destinate utilizării de către autoritățile de aplicare a legii.

Comisia Europeană a propus pentru prima dată Legea privind AI în aprilie 2021. Aceasta a fost cu mult înainte de evoluția extraordinară a popularității sistemelor generative de inteligență artificială, care a dus la o creștere a solicitărilor de reglementare a inteligenței artificiale. Versiunea pe care legislatorii au votat-o a inclus reguli pentru companiile de AI generativă precum OpenAI. Aceste companii vor trebui, de asemenea, să se asigure că modelele lor lingvistice nu pot genera conținut ilegal. De asemenea, ele vor trebui să publice rezumatele datelor protejate de drepturi de autor folosite pentru a-și antrena modelele.

Reprezentanții Parlamentului European, ai Comisiei Europene și ai Consiliului Uniunii Europene mai trebuie să negocieze detaliile pentru versiunea finală a legii. Aceștia ar putea decide să modifice unele aspecte ale acesteia și să adauge anumite excepții, cum ar fi permiterea utilizării recunoașterii faciale în scopuri de securitate națională. Legea privind AI va trece probabil prin mai multe iterații după acest vot, deși oficialii UE speră să finalizeze detaliile până la sfârșitul anului.

