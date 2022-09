Un studiu recent lămurește unul dintre marile mistere ale istoriei: modul în care egiptenii au reușit să transporte pe Nil materialele de construcții pentru piramide.

Pe baza mai multor descoperiri anterioare, cercetătorii au aflat că, în urmă cu 4.500 de ani, fluviul Nil mai avea un braț, care acum nu mai există.

Acest afluent curgea foarte aproape de piramide și avea un nivel suficient de ridicat pentru a permite unor nave să transporte materiale de construcții.

Brațul dispărut al Nilului, pe care istoricii l-au numit Khufu, ajungea în Antichitate până pe platoul Giza, unde au fost construite cele trei mormintele spectaculoase ale faraonilor Keops, Kefren și Mikerinos.

Deși oamenii de știință aflaseră mai mult despre existența afluentului, până acum nu aveau detalii despre acesta.

Noul studiu, realizat de geografi de la Universitatea Aix-Marseille din Franța, a demonstrat că brațul era unul natural, nu obținut prin devierea curgerii fluviului.

Astfel, prezența afluentului a permis deplasarea navelor încărcate cu materiale foarte grele, scrie Live Science.

În lipsa acestui braț sau dacă apa nu ar fi fost suficient de adâncă, construcția piramidelor ar fi fost imposibilă.

Nivelul afluentului a început să scadă foarte mult în urmă cu 2.400 de ani, după cum arată dovezile analizate de specialiști: urme de polen descoperite în sol, care atestă abundența florei din acea perioadă.

Acest braț al Nilului a secat treptat, dispărând apoi complet, din cauza schimbărilor climatice.

Descoperiri arheologice mai vechi atestă existența unui port în apropierea piramidelor, iar un papirus descrie foarte clar modul în care muncitorii au transportat calcar cu ajutorul bărcilor.

Concluzia a fost publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences.