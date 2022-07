În timpul primei luni de desfășurare, în iunie 2022, tabăra internațională de vară Easy Breezy de la Novakid a înregistrat circa 6.000 de tineri cursanți de engleză care s-au alăturat programului online captivant.

Cea de-a doua ediție a taberei internaționale de vară Easy Breezy organizate de Novakid a reunit deja peste 6.000 de copii cu vârsta cuprinsă între 4-15 ani, din toată lumea. Tinerii studenți participă la programul online în decursul a 3 luni, timp care include peste 70 de activități educaționale, menite să introducă îmbogățirea cunoștințelor în divertismentul din timpul vacanțelor de vară.

Programul Easy Breezy respectă Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și le permite copiilor să cunoască programarea, să învețe cum se pregătește un mic-dejun delicios, chiar să descopere canioanele sau alte locuri uimitoare din lume, iar aceste activități se întâmplă în timp ce se învață și se exersează limba engleză cu colegii, prin conversații. Acest cadru prietenos pentru copii va ajuta la dezvoltarea comunicării interculturale și va putea forma noi prietenii.

Un tur virtual la Marea Moartă

În fiecare lună, Novakid lansează noi activități în cadrul Taberei de vară Easy Breezy.

În iulie, studenții se vor bucura de o nouă excursie captivantă transmisă în direct de la Marea Moartă, care este cel mai jos punct înregistrat de pe Pământ. Elevii vor afla de unde-i provine numele, de ce unii îl numesc „locul perfect pentru cei care nu știu să înoate” și de ce navele nu pot naviga acolo. În drum spre Marea Moartă, studenții vor vizita, de asemenea, canioanele și unul dintre cele mai mici deșerturi din lume, unde vor putea face cunoștință cu “locuitorii” - frumoasele cămile.

Jocuri interactive - provocări pe măsură

Tinerii cursanți se vor alătura săptămânal la sesiunile live găzduite de streamerii JP și Roxy, unde fiecare dintre studenți și gazde se vor provoca reciproc în jocuri distractive, vor învăța cuvinte și expresii noi în engleză și, bineînțeles, se vor distra de minune!

Dayna, unul dintre profesorii prezenți, va găzdui activități de canto pentru copii, în luna iulie. Cântatul s-a dovedit a fi unul dintre cele mai eficiente moduri de a alătura cuvinte noi vocabularului într-o limbă străină. Datorită mediului relaxant care îmbunătățește rezultatele studiului și performanța generală a limbii, în timpul orelor de canto, copiii vor învăța melodii noi și își vor extinde vocabularul în limba engleză!

Toate atelierele și sesiunile din cadrul Taberei de vară Easy Breezy sunt formate cu activități în ritm propriu pentru consolidarea cunoștințelor și dezvoltarea autonomă de învățare a copiilor.

Tabăra de vară pentru copii Easy Breezy Summer Camp, de la Novakid, va avea loc până pe 29 august 2022. Mai multe informații despre aceasta se regăsesc pe https://www.novakid.ro/camp

Motivatie de studiu mentinuta prin activitati atractive

Toate activitatile, provocarile si atelierele din programul Easy Breezy Summer Camp se vor desfasura in limba engleza, oferind copiilor experiente de imersiune lingvistica in confortul propriilor case. Continutul Novakid le permite studentilor sa invete limba engleza in timp isi insusesc informatii despre alte subiecte.

Prin integrarea limbii engleze in activitatile ce starnesc interesul copiilor este facilitata cresterea si mentinerea motivatiei de studiu. Cu ajutorul Taberei de vara Easy Breezy, elevii vor avea ocazia sa-si extinda vocabularul intr-un mod distractiv si sa-si puna cunostintele in practica alaturi de colegi.

Este esential de amintit ca micutii isi vor valorifica abilitatile lingvistice daca vor continua sa le foloseasca in timpul vacantelor scolare. Aceste sesiuni online sunt modalitatea ideala de a le permite sa se bucure de perioada recreativa fara a-si pierde competentele de limba engleza acumulate din greu.

Cateva importante informatii logistice: programul zilnic incepe la ora 9:30, iar copiii sunt organizati pe varste, astfel: grupa de 4-6 ani (ateliere de 25 de minute), grupa de 7-9 ani (ateliere de 25 de minute) si grupa de 10-14 ani (ateliere de 40 de minute). Peste 10 domenii si arii de interes sunt vizate in aceste ateliere: arta, stiinta, antrenamente de inviorare si yoga pentru copii, Minecraft si Lego, calatorii/tururi de oras, gatit, animale, actorie, programare.

„Tabara de vara Easy Breezy din acest an ofera copiilor oportunitatea de a afla mai multe despre lume, impreuna cu prietenii lor de pe tot Globul. Limba engleza joaca un rol crucial in comunicarea ideilor, gandurilor sau cunostintelor, precum si in procesul de cunoastere reciproca. Credem ca interactiunile semnificative dintre copii reprezinta un pas catre un viitor mai bun. In aceasta vara, copiii vor imbratisa un program online distractiv intr-o comunitate de colegi cu varste similare, isi vor exersa engleza, vor descoperi lumea si isi vor petrece vacanta in maniera productiva”, a explicat Max Azarov, CEO Novakid, cand a fost intrebat despre ideea din spatele taberei de vara Easy Breezy.