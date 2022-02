Un experiment recent demonstrează că algoritmii de inteligență artificială pot să creeze figuri umane incredibil de realiste.

Cercetătorii au realizat mai multe studii pentru a vedea cât de multă încredere le inspiră oamenilor unele portrete create de AI.

Astfel, ei au ajuns la o concluzie surprinzătoare: figurile umane create de computere arată foarte realist și sunt considerate chiar mai de încredere decât fotografiile cu oameni reali, scrie Daily Mail.

Fenomenul este alarmant, pentru că aceste portrete false pot fi folosite în scop malițios, pentru clipuri de tipul „deep fake”, aproape imposibil de deosebit de o înregistrare reală.

Astfel, multe persoane pot cădea victime unor răzbunări, fraude sau se pot trezi vedete în filme pentru adulți, dacă imaginea lor a fost folosită pentru a se obține un portret fals.

Mai jos puteți observa diferențele între fotografii cu oameni reali și figurile similare realizate de AI.

Noul studiu a fost coordonat de Hany Farid de la Universitatea din California, Berkeley și Sophie Nightingale de la Universitatea Lancaster.

Figurile false din imagine au fost create de compania Nvidia cu ajutorul StyleGAN2, care folosește o tehnologie avansată (generative adversarial network).

Aceasta presupune utilizarea a doi algoritmi opuși, care pot să creeze o reprezentare foarte convingătoare a lumii reale.

În cadrul unui test, 315 voluntari au clasificat fotografiile în două categorii: reale sau create. În medie, participanții au considerat mai de încredere portretele false, pe care le-au considerat ca fiind ale unor oameni adevărați.

Cercetătorii au remarcat și alte aspecte interesante: portretele femeilor au fost percepute ca fiind mai de încredere ca ale bărbaților, iar zâmbetele personajelor din imagini nu au influențat deloc percepția.

Pentru a preveni abuzurile cu înregistrări deep fake, oamenii de știință recomandă stabilirea unor reguli clare pentru crearea acestor portrete, astfel încât să fie evident faptul că nu reprezintă oameni reali.

Studiul a fost publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.