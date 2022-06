Anul trecut, WhatsApp a început să lucreze la o nouă setare de confidențialitate care le permitea utilizatorilor să își ascundă pozele de profil, ultima dată când au fost vizualizat mesaje în aplicațiile și informațiile din bio de anumite persoane din listele de contacte.

Disponibilitatea sa a fost limitată, deoarece era în versiune beta, dar compania a anunțat că, în cele din urmă, a fost lansată pentru toți utilizatorii săi din întreaga lume pe dispozitivele iPhone și Android.

Până în prezent, aveai la dispoziție trei opțiuni de confidențialitate pentru fotografia de profil, ultimele informații văzute în aplicație și informațiile despre propria persoană: Everyone, My contacts și Nobody. Acestora li se adaugă acum o a patra opțiune numită „My contacts except...".

După cum sugerează și numele, noua opțiune vă permite să afișați poza de profil WhatsApp, informațiile referitoare la ultima dată când ați fost online și cele despre propria persoană, doar contactelor din lista dumneavoastră cărora vreți să le dezvăluiți aceste detalii. Dar merită menționat că, dacă nu vă partajați ultima vizionare cu alte persoane, nu veți putea vedea aceste informații despre ele, la fel ca și în cazul confirmărilor de citire a mesajelor, cu singura diferență că aceasta din urmă rămâne întotdeauna activată pentru discuțiile de grup.

Pentru a încerca noile funcții de confidențialitate, puteți accesa meniul WhatsApp Settings - Account - Privacy (Setări - Cont - Confidențialitate) de pe dispozitivele iPhone și Android.

