În cadrul ediției 2022 a Monaco Yacht Show, U-Boat Worx a prezentat o ambarcațiune care se transformă într-un submarin.

„Nautilus” este o navă de 1.250 de tone și 123 de metri lungime, care se poate scufunda în ocean ca un submarin sau poate pluti pe valuri ca un iaht.

Ambarcațiunea are o adâncime de peste 198 de metri și poate atinge o viteză subacvatică de până la patru noduri. Deasupra apei, are o viteză de croazieră la suprafață de nouă noduri. Sub carenă, vasul găzduiește un sistem diesel-electric care poate alimenta nava pentru până la 3.200 de mile nautice.

Pentru cei care doresc să navigheze în largul mării și să se bucure de soare, puntea superioară are o piscină, un bar și zone de luat masa în aer liber. În plus, vasul are patru cabine, zone de lounge interioare, o bucătărie și camere pentru echipaj.

Iahtul de lux vine, de asemenea, cu un preț de lux: 25 de milioane de dolari.

