În weekend, RTFKT și Nike au lansat Nike Dunk Genesis Cryptokicks, o colecție de 20.000 de adidași NFT. De la lansarea pantofilor sport virtuali, aceștia s-au vândut cu sume curprinse între 7.500 și 9.000 de dolari - în crypto. Aspectul lor poate fi schimbat folosind skin-uri digitale, care la rândul lor se vând cu minimum 2.500 de dolari.

Unele sunt mai comune decât altele, iar cele rare au ajuns la sume uriașe. Una dintre perechi, de exemplu, s-a vândut cu 133.000 de dolari. O variantă Alien, cea mai rară din set, s-a vândut cu 449.000 de dolari, iar RTFKT spune că deținătorii pot efectua anumite misiuni online care vor face skin-urile să „evolueze”.

