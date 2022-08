Spotify este destul de bun în a vă prezenta melodii, albume și playlist-uri pe care ați putea dori să le ascultați în continuare, dar interfața sa de utilizator nu este întotdeauna intuitivă atunci când vine vorba de organizarea muzicii.

Totuși, există câteva funcții speciale în Spotify pe care nu le știu toți utilizatorii și care cu siguranță ar fi de folos în viața de zi cu zi.

Descărcarea playlist-urilor. Da, vă puteți descărca listele de redare! După ce faceți clic pe una dintre ele, Spotify va descărca toate melodiile din acea listă de redare pe hard disk, astfel încât să o puteți accesa chiar dacă sunteți offline. Această funcție este disponibilă și pe mobil, dar trebuie să fii utilizator Premium pentru a o vedea.

Vorbește cu Spotify. Această funcție a fost adăugată de curând. În cazul în care v-a scăpat, Spotify permite acum utilizatorilor din SUA să activeze Spotify pe telefon spunând „Hey Spotify", ceea ce va porni căutarea vocală a aplicației.

Totuși, există câteva condiții: telefonul trebuie să fie deblocat și aplicația Spotify trebuie să fie deschisă pentru ca acest lucru să funcționeze. Nu este clar câți utilizatori au acces la această funcție în acest moment.

Liste speciale de „Best of”. Spotify are o listă de redare specială care este practic un „Best of" și se numește „This is [numele trupei preferate]". Este posibil să fi văzut aceste liste de redare, dar probabil că nu v-ați gândit niciodată să le folosiți ca frază de căutare. Acest lucru funcționează foarte bine, însă. Scrieți „This is [numele formației]" în căutarea Spotify și, dacă există o astfel de listă de redare, o veți obține ca prim rezultat.

Adăugați propria muzică. O altă caracteristică ușor de trecut cu vederea, mai ales că este dezactivată în mod implicit, este posibilitatea de a adăuga fișiere mp3 locale în Spotify. Pentru a o activa, mergeți la Spotify's Preferences și activați „Show Local Files". Apoi, puteți alege ce dosare vor fi disponibile în Spotify făcând clic pe „Add a source" („Adăugați o sursă”). Noile fișiere vor fi afișate la „Local Files" în meniul „Your Library", aflat în stânga în aplicația Spotify pentru desktop.

Modul de confidențialitate. Acest lucru înseamnă că persoanele care vă urmăresc pe Spotify nu vor vedea ce ascultați atunci când folosesc funcția „Friend Activity”. Pentru a începe o sesiune privată, faceți clic pe săgeata din colțul din dreapta sus al aplicației Spotify pentru desktop și selectați „Sesiune privată". Pe telefoanele mobile, se găsește în Setări, la „Social". Atât timp cât funcția este activă, veți vedea o pictogramă cu un lacăt în partea de sus a avatarului propriu.

__________________________________________________________________________________________________

Urmăriți emisiunile perferate pe protvplus.ro: