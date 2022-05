Se pare că Amazon folosește datele vocale de la dispozitivele Echo pentru a difuza reclame țintite consumatorilor.

Intitulat „Your Echos are Heard: Tracking, Profiling, and Ad Targeting in the Amazon Smart Speaker Ecosystem", un raport apărut în presă concluzionează că Amazon și terțe părți (inclusiv servicii de publicitate și de tracking) colectează date din interacțiunile utilizatorilor cu Alexa, prin intermediul difuzoarelor inteligente Echo, și le împărtășesc cu până la 41 de parteneri publicitari.

Aceste date sunt apoi folosite pentru a „deduce interesele utilizatorilor" și „„a difuza reclame targetate atât pe platformă (dispozitive Echo), cât și în afara platformei (web)". De asemenea, raportul concluzionează că acest tip de date este foarte căutat, ceea ce duce la „oferte publicitare de 30 de ori mai mari din partea agenților".

Amazon a confirmat pentru The Verge că utilizează datele vocale din interacțiunile cu Alexa pentru a afișa anunțuri relevante afișate pe platforma de retail sau pe alte site-uri unde compania plasează anunțuri. „Similar cu ceea ce ați experimenta dacă ați face o achiziție pe Amazon.com sau ați solicita o melodie prin Amazon Music, dacă îi cereți lui Alexa să comande prosoape de hârtie sau să redea o melodie pe Amazon Music, înregistrarea acelei achiziții sau redarea melodiei poate duce la afișarea de reclame relevante pe Amazon sau pe alte platforme", a declarat Lauren Raemhild, purtătorul de cuvânt al Amazon, citată de The Verge.

__________________________________________________________________________________________________

Urmăriți emisiunile preferate pe protvplus.ro: