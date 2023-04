După o fuziune care a dus la punerea în așteptare a mai multor proiecte - inclusiv Batgirl - Warner Bros. Discovery a anunțat următoarea mișcare importantă: combinarea HBO Max și Discovery+ într-un singur serviciu de streaming. Numele noului serviciu de streaming? Max.

Warner Bros. Discovery a anunțat recent mai multe noutăți majore despre Max, inclusiv la ce conținut să ne așteptăm de la acest serviciu de streaming și cât va costa abonamentul. De asemenea, a anunțat și noile proiecte la care ne putem aștepta în viitor, cum ar fi un spin-off Game of Thrones și un serial TV Harry Potter. Iată ce trebuie să știți.

În primul rând, ce este Max? Pe scurt, este noul serviciu de streaming care combină conținutul de la HBO Max, inclusiv filmele și emisiunile originale HBO, și Discovery+ - care integrează acum programe de la canale precum HGTV și TLC.

Max se lansează pe 23 mai, dar dacă sunteți deja abonat la HBO Max, nu trebuie să vă faceți griji că veți fi nevoiți să renunțați la acesta și să adăugați un nou serviciu de streaming. Dacă sunteți abonat la Discovery+, însă, va trebui să vă va faceți un cont pe Max dacă doriți să accesați conținutul acestuia. Cu toate acestea, Discovery+, care are un preț mai mic, va rămâne propria sa aplicație, pe lângă faptul că acum conținutul său va fi disponibil și pe noul serviciu de streaming.

Referitor la costul abonamentului, ca și în cazul HBO Max, noul serviciu de streaming va oferi mai multe niveluri de subscripție. Acestea sunt Max Ad Lite, pentru 9,99 dolari/lună sau 99,99 dolari/an. Această opțiune va include două fluxuri simultane, rezoluție 1080p și calitate audio surround 5.1. Nu va permite descărcări offline. Acesta este singurul nivel de abonament care include reclame.

Următorul este Max Ad Free, pentru 15,99 $/lună sau 149,99 $/an. Această opțiune va include două fluxuri simultane, rezoluție 1080p, calitate audio surround 5.1 și 30 de descărcări offline.

Și, nu în ultimul rând, Max Ultimate Ad Free, pentru 19,99 dolari/lună sau 199,99 dolari/an. Această opțiune va include patru fluxuri simultane, rezoluție de până la 4K UHD, calitate a sunetului Dolby Atmos și 100 de descărcări offline.

Noul serviciu de streaming îi va întâmpina pe abonați și cu seriale și filme care vor putea fi vizionate în exclusivitate pe această platformă - cel puțin deocamdată. Astfel, la un deceniu de la lansarea ultimului film Harry Potter, Warner Bros. Discovery a comandat un serial de televiziune Harry Potter, o „adaptare fidelă" a cărților originale. De asemenea, după succesul Game of Thrones și al prequel-ului House of the Dragon, nu este de mirare că HBO vrea să continue să exploreze Westeros. Warner Bros. Discovery a anunțat și că va produce și difuza un nou prequel intitulat A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, bazat tot pe poveștile lui George R.R.R. Martin, care se petrec acum cu aproximativ 90 de ani înainte de evenimentele din Game of Thrones, plasându-le după evenimentele din House of the Dragon.

De asemenea, interpretarea lui Colin Farrell a Pinguinului din filmul The Batman din 2022 va primi propriul serial spin-off, care este oficial în producție. Iar pentru fanii Th Big Bang Theory, Max și Chuck Lorre dezvoltă un nou serial de comedie bazat pe acțiunea din sitcomul original. .

În afară de aceste continuări și spin-off-uri majore, utilizatorii se pot aștepta la mai multe programe de televiziune narative din partea HBO și la mai multe reality show-uri din partea Discovery. Printre viitoarele proiecte HBO se numără The Regime, cu Kate Winslet, iar Cartoon Network ne va aduce serialul prequel Gremlins: Secrets of the Mogwai și o versiune animată a filmului Peter & The Wolf.

