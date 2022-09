Netflix nu se mai bazează exclusiv pe echipe ale partenerilor pentru a-și consolida colecția de jocuri. Gigantul de streaming înființează un studio de jocuri intern în Helsinki, Finlanda, pentru a crea jocuri originale de „talie mondială", fără reclame sau achiziții în aplicații.

Deși este prea devreme pentru detalii despre jocurile în sine, Marko Lastikka, care a trecut pe la Zynga și EA, va fi directorul studioului.

Helsinki este un oraș care se potrivește foarte bine, deoarece găzduiește unele dintre „cele mai bune talente în materie de jocuri" de pe planetă, potrivit Netflix. Printre aceștia se numără dezvoltatorul de jocuri pentru mobil The Walking Dead, Next Games (pe care Netflix l-a cumpărat în martie). Netflix a achiziționat mai mulți dezvoltatori, inclusiv Boss Fight și creatorul Night School Studio, creatorul Oxenfree, dar nu a construit un studio de la zero până acum.

Compania arată, totuși, că primele roade ale acestui studio se vor vedea abia peste câțiva ani. Cu toate acestea, recentele achiziții arată cum evoluează strategia lor de gaming, iar dacă inițial Netflix depindea de jocuri din afară, inclusiv de versiuni ușor modificate ale titlurilor existente, acum se concentrează din ce în ce mai mult pe proiecte cu adevărat unice pe care nu le veți găsi în altă parte. Teoretic, tot mai mulți oameni se vor abona la Netflix cu gândul la biblioteca lor de jocuri. Sau, cel puțin, asta visează gigantul.

