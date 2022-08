În timp ce Netflix continuă să scadă în popularitate, un alt serviciu de streaming a devenit din ce în ce mai popular și și-a adjudecat titlul de cel mai bun gigant din domeniul streaming-ului: Disney.

Cele mai recente cifre citate de publicația The Hollywood Reporter arată că, începând cu 2022 iulie, Disney are un număr total de 221 de milioane de abonamente directe. Comparativ, Netflix are 220,7 milioane de abonați. Numărul total de abonați Disney este împărțit pe trei platforme de streaming: Disney Plus, care are 152,1 milioane, Hulu, care are 46,2 milioane, și ESPN Plus, care are 22,8 milioane.

Disney Plus, care reprezintă o parte foarte mare din acești abonați, s-a lansat în Marea Britanie abia în martie 2020, iar în noiembrie 2019 în restul lumii. Dar, în ciuda faptului că există doar de puțin timp în comparație cu Netflix, platforma continuă să crească exponențial, publicația citată raportând că platforma a adăugat 14,4 milioane de abonați în timpul celui de-al treilea trimestru fiscal al companiei. Pe lângă faptul că aceasta include conținutul clasic Disney, achiziționarea de către Disney a unor titluri cheie înseamnă că oferă, de asemenea, toate filmele Marvel și filmele Star Wars.

În ultimul an și jumătate, Disney Plus a produs, de asemenea, o serie de seriale TV sub aceste branduri foarte profitabile, inclusiv WandaVision, Loki, Moon Knight, The Mandalorian și Obi-Wan Kenobi.

Însă, în timp ce serialele Disney Plus continuă să apară, Netflix - care a pierdut puțin sub un milion de abonați în 2022-, a devenit faimos pentru că a anulat o mulțime de seriale originale după două sau trei sezoane, provocând reacții negative din partea fanilor online.

Între timp, Disney Plus a anunțat și că intenționează să introducă un nivel de abonament mai ieftin, cu suport publicitar, ca o alternativă la planul standard numit Disney Plus Basic. Potrivit Disney, abonații Disney Plus Basic se pot aștepta la patru minute de reclame pe oră, împărțite în intervale de 15 și 30 de secunde, iar subscripția va costa 7,99 dolari pe lună odată ce va fi introdusă în SUA, în decembrie 2022.

