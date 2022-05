Netflix are deja mai multe jocuri în aplicație, însă vrea să aducă și mai multe titluri pentru abonații săi.

Anul trecut, Netflix a lansat serviciul Games, care le permite abonaților gigantului de streaming să descarce și să joace gratuit anumite jocuri pentru Android și iOS. Momentan sunt disponibile 17 astfel de titluri, dar The Washington Post relatează că firma își propune să crească această listă la circa 50 de jocuri.

Este vorba despre jocuri pe care nu trebuie să le cumperi (similar cu Apple Arcade) și nu există reclame sau achiziții în aplicație. De asemenea, acesta nu este un serviciu de streaming de jocuri precum GeForce Now sau Google Stadia. Netflix are deja și mai multe seriale bazate pe jocuri în catalogul său de streaming: The Witcher, Arcane (bazat pe League of Legends), The Cuphead Show, DOTA: Dragon's Blood, Castlevania.

Pe de altă parte, serviciul său Netflix Games oferă acces la Stranger Things: 1984 și Stranger Things 3: The Game, care se bazează pe serialul de succes. Căutând „Stranger Things" în aplicația mobilă, veți descoperi atât jocurile, cât și serialul. Compania a achiziționat deja trei studiouri de jocuri, inclusiv Next Games, care tocmai lansase Stranger Things: Puzzle Tales, astfel că are mijloacele necesare pentru a produce și jocuri în cadrul companiei.

Netflix oferă, de asemenea, experiențe interactive, cum ar fi episoadele speciale din Black Mirror și Unbreakable Kimmy Schmidt, precum și emisiuni all-interactive, cum ar fi Trivia Quest, care estompează granițele dintre emisiuni și jocuri.

