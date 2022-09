Noul serviciu de streaming SkyShowtime a fost lansat oficial pe 20 septembrie în Țările Nordice, urmând ca, treptat, să ajungă și în Țările de Jos, în Iberia și în Europa Centrală și de Est.

Serviciul de streaming care va fi disponibil și pe piața din România de la începutul lui 2021 și intră în competiție directă cu Netflix, HBO Max, Apple TV +, dar și cu alte platforme similare care pot fi deja accesate la noi în țară.

Serviciul de streaming va aduce pe televizoarele românilor filme de la Hollywood, dar și noi seriale de renume internațional. Pe noua platformă vor fi disponibile, în exclusivitate, filme produse de Paramount Pictures și Universal Pictures, de exemplu. Printre ele, și producții de top precum Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, The Northman, Sing 2, Sonic the Hedgehog 2, The Lost City, Downton Abbey: A New Era, Nope, Belfast, Ambulance și The Bad Guys.

Rămâne de văzut cum va performa noul serviciu de streaming pe o piață extrem de efervescentă, unde Netflix - care era, până nu demult, cea mai populară astfel de platformă din lume - se află în cădere liberă, pierzând abonați în fiecare lună. Disney+ a reușit recent să devină serviciul cu cei mai mulți utilizatori, însă e greu de crezut că, într-un context atât de competitiv, vom vedea o altă platformă care să poată să le depășească pe cele două.

