La 16 ani de la apariția în piața de marketing digital și web design, Danco Vision are atât maturitatea necesară pentru a face față oricăror provocări, cât și know how-ul de a aborda proiecte 3600 ambițioase. Gata să funcționeze la un alt ritm, agenția intră într-o nouă eră: depășește convenționalul, setează trenduri și adoptă tehnologii avangardiste, care îmbină soluțiile digitale convenționale cu infinitele oportunități ale lumii virtuale.

Rebranding-ul de anul trecut a fost prima schimbare de anvergură la nivelul agenției, una care să aducă un refresh necesar și care să pregătească mediul pentru implementarea noilor tehnologii ce stau la baza unui nou tip de servicii destinate clienților.

„2021 a fost un an al schimbărilor, în care am reușit să facem acest rebranding la care visam de ceva timp. Cu un efort susținut de toată echipa, am reușit să dăm refresh brandului și să lansăm un nou website, elemente care ne reprezintă mult mai bine", spune Alina Aldea, COO Danco Vision.

Atenția Danco Vision va fi îndreptată în special asupra brandurilor cărora să le poată oferi servicii 3600. Experiența celor 16 ani asigură maturitatea necesară pentru a face față oricăror provocări lansate de clienți, indiferent de industrie ori anvergură. Într-o piață tot mai concurențială, „secretul este să știi să te reinventezi și să te poziționezi diferit față de ceilalți, să urmărești în permanență clienții și nevoile lor, să găsești mesajele și vizualurile cele mai potrivite, precum și canalele care convertesc cel mai bine", completează Alina Aldea. În opinia sa, interesul pentru servicii și produse pe care consumatorii le pot contracta / achiziționa direct din online este mult mai mare față de acum 2 ani, iar reticența oamenilor în a achiziționa produse fără să le vadă fizic este pe un trend descrescător.

Pasul către marketing digital și consultanță în Metaverse

Finalul anului trecut a însemnat și pasul concret către lumea virtuală. Capacitatea de a se reinventa în momente cheie a fost demonstrată încă o dată, Danco Vision devenind în decembrie 2021 prima agenție de marketing digital și consultanță în Metaverse și spațiul virtual.

„Subiectul Metaverse a fost păstrat special pentru a marca finalul de an. Această direcție, de a merge în lumea virtuală și de a oferi servicii și consultanță în această arie atât de la început, este un challenge pe care l-am acceptat cu entuziasm. Am început deja să purtăm discuții cu clienții care vor să pășească în această nouă eră și vor urma proiecte frumoase”, spune Daniel Ionescu, CEO și Founder al Danco Vision.

Agenția a lansat deja website-ul dancovision.io, deține deja „pământ” și sediu virtual, lansând și o primă colecție de NFT-uri, în colaborare cu una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din România.

Focus pe promovarea Danco Vision

Anul acesta va fi mult mai mult despre Danco Vision. „Anticipăm un 2022 cu o prezență online și offline mult mai mare a lui Danco Vision. Este anul în care ne-am propus să creștem exponențial vizibilitatea brandului și sperăm, ca la final de an, să putem spune că cel puțin 1 din 10 oameni a auzit de noi", mai subliniază Alina Aldea.

Creșterea awareness-ului aduce și ținte financiare mai importante. „KPI-urile noastre sunt ambițioase în 2022. Ne dorim să atingem cifra de 2,5 milioane de euro, lucru realizabil în contextul evoluției din ultimii ani”, concluzionează COO-ul Danco Vision.