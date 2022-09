Echipamentele IT sunt indispensabile în orice companie, fie că e vorba despre un magazin mic sau o companie de producție. În raport cu specificul afacerii, poate fi nevoie de calculatoare, laptopuri, imprimante sau servere, iar achiziționarea acestora presupune o investiție destul de mare. Pentru a își optimiza costurile, tot mai multe companii aleg varianta second hand a echipamentelor IT, deoarece obțin performanță la prețuri mici.

La IT-SH.ro sunt disponibile echipamente IT recondiționate și second hand dedicate firmelor, în pachete avantajoase din punct de vedere al conținutului și al prețului. Pachetele business sunt ideale pentru firmele a căror activitate presupune utilizarea calculatorului și în care numărul de birouri ce trebuie dotate cu monitoare si calculatoare este mare.

Ce avantaje obțin firmele care aleg echipamente IT second hand?

Prețurile calculatoarelor sunt tot mai mari, iar achiziționarea de echipament nou pentru fiecare birou din firmă poate fi o sarcină grea dacă bugetul este limitat. În acest caz, o soluție inspirată o reprezintă calculatoarele SH, care sunt verificate de specialiști și funcționează perfect.

În continuare, vor fi amintite principalele avantaje pe care le obțin firmele care se orientează către promoții la calculatoare SH:

1. Prețuri atractive și reducerea sumei investite

Primul argument care convinge un număr tot mai mare de antreprenori să aleagă echipamente IT second hand îl reprezintă prețul redus și ofertele pe care le pot alege pentru compania lor. Prețurile sunt accesibile și mult mai mici decât produsele noi. Astfel, bugetul companiei este protejat, deoarece suma necesară pentru achiziționarea unui calculator nou poate fi uneori folosită pentru a achiziționa mai multe echipamente în regim second hand;

2. Echipamente verificate și garanție

Persoanele juridice aleg să cumpere echipamente IT second hand pentru firmele lor de la magazine de încredere, unde calculatoarele sunt verificate în prealabil de specialiști și unde funcționalitatea acestora este susținută prin garanție. Toate calculatoarele second hand achiziționate de la IT-SH.ro dispun de garanție pe o perioadă de 24 luni, similar calculatoarelor cumpărate noi;

3. Performanță și diversitate

Calculatoarele second hand sunt verificate pentru a se constata dacă funcționează în parametri optimi, acesta fiind de fapt cel mai important aspect atunci când vine vorba despre echipamente IT care au mai fost utilizate în trecut. După îndeplinirea criteriului de funcționalitate, calculatoarele sunt puse la vânzare într-o ofertă definită de diversitate, ce include echipamente de la branduri de referință în industria tehnologiei, cum ar fi Dell, HP sau Lenovo;

4. Rapid de instalat și folosit

Un alt beneficiu pe care îl obțin companiile ce aleg pachetele business de la IT SH este acela că odată livrate, calculatoarele sunt gata de folosire, deoarece au sistem de operare deja instalat. Acest lucru elimină din start o investiție suplimentară și garantează folosirea imediată a echipamentelor.

Costurile reduse, garanția funcționalității, diversitatea de opțiuni și rapiditatea de implementare sunt principalele motive pentru care un număr tot mai mare de startup-uri și nu numai iau în calcul investiția în echipamente IT second hand. La IT SH, sunt disponibile pachete special concepute pentru mediul business, gata de utilizare și avantajoase ca preț.

Sursa foto: Unsplash.com