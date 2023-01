În ultima parte a anului 2022 s-a anunțat finalizarea licitației pentru licențele 5G în România. Trei operatori au primit astfel în mod oficial aprobarea pentru a dezvolta rețele de ultimă generație pentru telefonie mobilă și internet mobil de mare viteză. În paralel, rețelele fixe de internet au parte, de asemenea, de dezvoltare.

Drept rezultat, tot mai mulți români au acces la internet de mare viteză. Cele mai recente statistici publicate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) și Institutul Național de Statistică (INS) indică un număr tot mai mare de gospodării ce au conexiune la internet, viteze mai ridicate de acces și un apetit în creștere al românilor pentru serviciile online.

În anul 2023, îmbunătățirea condițiilor de acces la internet este o certitudine, tocmai pentru că vor continua aceste investiții ale operatorilor de servicii fixe și mobile. Cel mai probabil, cele mai mari sume vor fi alocate pentru rețelele 5G, deci internet mobil capabil să permită în cele mai bune condiții pentru descărcare de conținut video, acces la streaming, conținut live, jocuri video și alte resurse importante din lumea divertismentului și nu numai.

5G a devenit realitate în România de mai mult timp, dar zonele acoperite au fost mai degrabă pentru testare, căci operatorii nu aveau siguranța licențelor până la desfășurarea licitației de stat. Cele mai recente date estimau mai puțin de jumătate de milion de utilizatori de servicii 5G. Cel mai probabil, lucrurile se vor schimba mult în 2023, când este de așteptat ca numărul de utilizatori să crească foarte mult.

Trei din zece deținători de smartphone-uri din România (31%) au în plan să se aboneze la servicii 5G în următorul an, reiese din datele centralizate în raportul Ericsson ConsumerLab “5G: The Next Wve”. Producătorii de telefoane mobile și operatorii de telefonie mobilă promovează mult mai activ astfel de smartphone-uri compatibile 5G și este de așteptat ca acesta să devină noul standard în anii următori.

Ce fac românii online? Își mută (parțial) tot mai multe dintre activitățile offline. Scopul: comoditate, timp câștigat, accesibilitate, avantaje de ordin financiar. De la shopping în magazine online la informare în mass-media și comunicare prin social media, totul devine rutină pentru tot mai mulți români.

Lumea divertismentului se transformă cel mai vizibil: interesul pentru platformele de streaming cu filme și seriale este impresionant (în dauna serviciilor clasice de televiziune și a vizionării de filme în cinematografe), la fel se întâmplă și în sectorul de jocuri de noroc, unde nișa de cazino online și cea de pariuri sportive online câștigă cote de piață tot mai consistente. De la sloturi online, la pariuri, poker și alte astfel de jocuri, toate sunt acum la îndemână pe internet, oriunde și oricând, la operatori licențiați pe plan local de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Internetul este folosit desigur în mod activ și în interes profesional. Oamenii caută locuri de muncă online, participă la cursuri de dezvoltare profesionale și diverse programe educaționale. Multe firme acceptă munca de la distanță, iar internetul face posibilă în unele cazuri activitatea profesională de acasă sau din alte locații, dincolo de cele de tip office. Categoria remote work capătă proporții tot mai însemnate, iar dezvoltarea mediului online în România crește evident și numărul de locuri de muncă legate în mod direct de internet.

