Ești la curent cu toate modurile în care poți juca jocuri direct pe televizorul tău? Iată câteva sugestii pentru a te relaxa și pentru a te scufunda în universul jocurilor fără a avea nevoie de echipamente suplimentare - totul datorită KIVI Smart TV.

Știai că Tetrisul poate contribui la diminuarea simptomelor PTSD? Cercetători de pretutindeni au investigat dacă jocurile video pot avea cu adevărat un efect pozitiv asupra reducerii stresului și îmbunătățirii stării emoționale - și au găsit dovezi concludente!

Psihologii specializați în terapia cu copii au utilizat de mult timp jocurile ca tehnică terapeutică. În ultimii ani, și cei care se ocupă de terapia adulților au început să apeleze la jocuri, recomandându-le pacienților pentru menținerea sănătății mintale în perioadele dificile. Aspectele cele mai benefice ale jocurilor includ nivelul moderat de dificultate, care menține interesul jucătorului fără a-l demoraliza în caz de eșec, dinamica atrăgătoare care reține atenția și faptul că nu trebuie să provoace teamă.

Diversitatea și bogăția lumii jocurilor moderne sunt impresionante; există ceva pentru fiecare gust și poți juca pe orice dispozitiv: smartphone, laptop, consolă sau chiar direct pe televizorul tău.

Dacă deja ai o consolă, ești norocos! Cele mai actuale și populare jocuri te așteaptă. Calitatea superioară a imaginii va face experiența ta de joc și mai imersivă.

Jucătorii sunt mereu în căutarea celei mai autentice și clare experiențe de joc. De aceea, mulți optează pentru televizoare echipate cu tehnologii de vârf care oferă imagini luminoase, clare și bogate în detalii. KIVI, conștientă de această nevoie, a integrat caracteristici speciale pentru jocuri în televizoarele sale, precum Game Mode și ALLM (Auto Low Latency Mode). ALLM se declanșează automat când televizorul detectează pornirea unui joc pe consolă. Și ce face de fapt această funcție? Ei bine, ea dezactivează toate procesele secundare, reducând astfel lag-ul. Spre exemplu, atunci când activăm Game Mode pe un televizor KIVI, acesta își oprește operațiunile secundare, dar menține calitatea vizuală la maxim, asigurând că toate resursele Smart TV-ului sunt folosite exclusiv pentru joc.

Dacă nu dispui de o consolă și ai doar un Smart TV, nu există motive de îngrijorare. Cu un televizor KIVI, te poți transforma într-un gamer adevărat folosind jocurile din cloud. Un exemplu în acest sens este Boosteroid, o platformă de gaming în cloud care îți oferă posibilitatea de a juca direct pe televizor, fără necesitatea altor echipamente. Care e farmecul acestei platforme? Simplu: pe Boosteroid, poți accesa jocuri cu grafică avansată, care de obicei ar necesita resurse hardware considerabile. Dar, având în vedere că jocul este procesat pe un server cloud performant, singurul lucru de care ai nevoie este un televizor și o conexiune la internet. Conform dezvoltatorilor, chiar și cu o viteză de internet de 15 Mb/s, vei beneficia de o calitate vizuală Full HD și o rată de 60 cadre pe secundă. Alte plusuri ale Boosteroid includ compatibilitatea cu mai multe dispozitive și posibilitatea de a schimba rapid între ele. Cel mai impresionant lucru? Nu trebuie să achiziționezi sau să descarci jocul – poți juca direct prin aplicația Boosteroid pe televizorul tău. Desigur, această aplicație nu este oferită gratuit, însă tariful începe de la un preț rezonabil de 7,49€ pe lună.

KIVI, ca partener oficial al platformei Boosteroid, oferă utilizatorilor săi o gamă impresionantă de jocuri populare, comparabile cu cele pe care le-ai găsi pe consolă sau laptop. Printre acestea se numără Fortnite, CS GO, FIFA, Grand Theft Auto, Call of Duty, League of Legends, World of Tanks, și multe altele, inclusiv titluri exclusive precum Deathloop de la Xbox, Gears 5, Grounded și Pentiment.

Cu ajutorul unui joystick, poți avea o experiență de joc completă direct pe televizorul tău KIVI, fără necesitatea unei console. Calitatea imaginii oferită de televizoarele KIVI este amplificată prin tehnologii de ultimă generație. MEMC, spre exemplu, completează scenele prin generarea de cadre suplimentare, garantând astfel o reprezentare fluidă și precisă. Alte funcții, precum Ultra Clear și Super Contrast Control, măresc claritatea și contrastul fiecărui fragment din cadre. Și dacă vrei o imagine și mai luminoasă, tehnologia Max Vivid optimizează luminozitatea pentru fiecare secțiune a videoclipului.

Dacă nu vrei să investești într-un joystick, poți opta pentru jocurile de pe AirConsole. Tot ce îți trebuie este un smartphone și un televizor KIVI. Conectezi cele două dispozitive și ești gata de joc! AirConsole este ideal pentru petrecerile cu familia și prietenii, permițând până la 16 jucători simultan în varianta gratuită (și nelimitat după achiziționarea unui abonament). Poți alege dintre numeroase jocuri precum puzzle-uri, aventuri, bingo, chestionare sau jocuri sportive și arcade. Pentru o experiență fluidă, ai nevoie de o conexiune la internet stabilă și rapidă. AirConsole pune la dispoziție peste 90 de jocuri pentru Android TV, cu abonamente începând de la 1,49 dolari pe lună. Televizoarele KIVI vin cu aplicația deja preinstalată, așa că poți începe să joci imediat ce îl setezi. Deși multe jocuri sunt plătite, există și opțiuni gratuite care pot oferi ore de distracție. Majoritatea jocurilor permit utilizarea smartphone-ului ca joystick, oferind o modalitate convenabilă de a juca. Iar dacă ești în dispoziția pentru un joc clasic, precum Tetris, de ce să nu te dedai acestui hobby pe televizorul tău KIVI?