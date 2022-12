UE a cheltuit 407.000 de dolari pentru o petrecere în metavers, dedicată promovării unei noi strategii. Aceasta a durat 24 de ore, a costat o avere și a avut doar câțiva participanți, mai exact șase oameni, arată un jurnalist care s-a conectat și el la eveniment.

Evenimentul de săptămâna trecută a fost prezentat ca o „petrecere pe plajă" care oferea „muzică și distracție" pentru a lansa strategia „Global Gateway" a UE.

Când lumea costisitoare a realității virtuale a fost prezentată pentru prima dată în octombrie, angajații UE și-au exprimat deja îngrijorarea, potrivit Devex.

Acum, UE a declarat pentru site-ul de știri că petrecerea sa în metavers urmărea să crească gradul de conștientizare în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani „în principal pe TikTok și Instagram", care nu sunt implicați politic.

Dar cum a trecut de la video promoțional la realitatea virtuală, se pare că mesajul nu a ajuns la prea mulți oameni.

Chadwick a scris pe Twitter despre experiența sa la petrecere, spunând că au fost doar alte cinci persoane prezente. El a descris participarea la o serie de „discuții nedumerite" cu ceilalți participanți la petrecere, deoarece nu reușeau să își dea seama unde ar trebui să fie.

„Concertul este dat de același DJ care pune aceeași muzică", a spus un utilizator, în timp ce Chadwick s-a întrebat dacă nu cumva a greșit data.

Ceilalți participanți au renunțat apoi - lăsându-l jurnalist ca singura persoană prezentă la gală, la mai puțin de o oră după începerea anunțată a acesteia.

Strategia „Global Gateway" își propune să strângă investiții de 300 de miliarde de euro până în 2027 pentru a ajuta lumea să se refacă după pandemie, în încercarea de a contracara influența Chinei.

După ce a văzut petrecerea în metavers, un diplomat al UE a declarat pentru The Times of London: „Probabil că Beijingul nu mai poate de râs. Ar fi fost amuzant dacă nu ar fi fost un proiect serios și dacă nu am fi plătit pentru toate acestea".

UE nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Business Insider, publicația care a publicat știrea pentru prima dată.

