Se pare că YouTube testează o nouă opțiune pentru utilizatorii care fac streaming pe YouTube din aplicația mobilă. După cum a observat utilizatorul Reddit u/KZedUK (via This is Tech Today), pe YouTube a apărut o nouă opțiune pentru calitatea transmisiei, numită „1080p Premium", descrisă ca având bitrate îmbunătățit. Această nouă opțiune de streaming va fi disponibilă pentru utilizatorii YouTube Premium și există alături de opțiunea obișnuită 1080p.