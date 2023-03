Gândiți-vă la acesta ca la echivalentul Wikipedia al lui „ta-dum" de la Netflix, „aaaaaaah" de la HBO sau al iconicului clopoțel cu cinci note de la Intel. După o căutare exhaustivă prin intermediul concursului „Sound of All Human Knowledge", Wikimedia crede că a găsit un clip audio care să îi reprezinte misiunea.

Înregistrarea câștigătoare a fost trimisă de Thaddeus Osborne, un inginer în fizică nucleară și producător de muzică amator din Virginia, SUA.

Contribuția lui Osborne a fost una dintre cele 3 235 de propuneri primite anul trecut de la 2 094 de participanți din 135 de țări. Membrii comunității Wikimedia au ajutat la reducerea numărului de propuneri, iar în cele din urmă au fost prezentate 10 clipuri audio pentru vot.

???? Wikimedians, are you ready?

We are thrilled to announce that we have found the winning entry to The Sound of All Human Knowledge contest! Fun fact: We used the actual sound logo to create the sound wave in this video. ▶️ #WikiSoundLogohttps://t.co/GykcY54WfE pic.twitter.com/RYhK2tVCmj