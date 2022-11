Bioimprimarea pe orbită ar putea ajuta soldații răniți pe Pământ.

Părțile corpului obținute prin bioimprimare s-ar putea dovedi vitale pentru viitoarele tratamente medicale, iar oamenii de știință fac eforturi mari pentru a testa acest lucru, scrie engadget. NASA, Redwire și Uniformed Services University of the Health Sciences Center for Biotechnology (4DBio3) trimit o nouă imprimantă 3D pe Stația Spațială Internațională, Redwire's BioFabrication Facility, pentru a biotipări un menisc de genunchi uman pe orbită și a studia rezultatul pe Pământ.

În mod ideal, acest lucru va conduce la tratamente pentru leziunile cu care se confruntă frecvent soldații americani.

Redwire speră să tipărească organe întregi în spațiu prin imprimare 3D, deși caracterizează acest lucru ca fiind un obiectiv „pe termen lung". De asemenea, compania utilizează Advanced Plant Habitat al NASA pentru un proiect de identificare a genelor pentru plantele care evoluează bine în spațiul cosmic.

___________________________________________________________________________________________________

