O exoplanetă gigantică gazoasă, cu densitatea unei bezele, a fost detectată pe orbita unei stele pitice roșii reci. Pentru realizarea observațiilor a fost folosită o suită de instrumente astronomice, inclusiv instrumentul de viteză radială NEID, finanțat de NASA, de pe telescopul WIYN de 3,5 metri de la Observatorul Național Kitt Peak.

Denumită TOI-3757 b, exoplaneta este cea mai „pufoasă” planetă gigant gazoasă descoperită vreodată în jurul acestui tip de stea. Cu ajutorul telescopului WIYN de 3,5 metri de la Observatorul Național Kitt Peak din Arizona, astronomii au observat o planetă neobișnuită, asemănătoare lui Jupiter, pe orbita unei stele pitice roșii reci. Situată în constelația Auriga, la aproximativ 580 de ani-lumină de Pământ, această planetă, identificată ca TOI-3757 b, este planeta cu cea mai mică densitate detectată vreodată în jurul unei stele pitice roșii și se estimează că are o densitate medie asemănătoare cu cea a unei bezele.

Stelele pitice roșii transformă hidrogenul în heliu în miezul lor într-un ritm constant. Deși sunt „reci" în comparație cu stele precum Soarele nostru, stelele pitice roșii pot fi extrem de active și pot declanșa erupții puternice. Acest lucru poate afecta planetele care orbitează în jurul lor, ceea ce face ca acest sistem stelar să fie o locație aparent neospitalieră pentru a forma o astfel de planetă.

„Planetele gigantice din jurul stelelor pitice roșii au fost considerate în mod tradițional ca fiind greu de format", spune Shubham Kanodia, cercetător la Carnegie Institution for Science's Earth and Planets Laboratory și primul autor al articolului publicat în The Astronomical Journal. „Până acum, acest lucru a fost analizat doar cu ajutorul unor eșantioane mici din studiile Doppler, care, de obicei, au găsit planete gigantice la o distanță mai mare de aceste stele pitice roșii. Până acum nu am avut un eșantion suficient de mare de planete pentru a găsi planete gazoase apropiate”.

Există încă mistere neexplicate în jurul lui TOI-3757 b, cel mai mare fiind modul în care o planetă gigantică și gazoasă se poate forma în jurul unei stele pitice roșii, și mai ales o planetă cu o densitate atât de mică. Cu toate acestea, echipa lui Kanodia crede că ar putea avea o explicație pentru acest mister.

Aceștia intuiesc faptul că densitatea foarte mică a planetei TOI-3757 b ar putea fi rezultatul a doi factori. Primul se referă la nucleul stâncos al planetei - se crede că giganții gazoși încep ca nuclee stâncoase masive de aproximativ zece ori mai mari decât masa Pământului, moment în care atrag rapid cantități mari de gaz pentru a forma giganții gazoși pe care îi vedem astăzi. Steaua lui TOI-3757b are o abundență mai mică de elemente grele în comparație cu alte pitice cu giganți gazoși, iar acest lucru ar fi putut duce la formarea mai lentă a nucleului stâncos, întârziind debutul acumulării de gaz și, prin urmare, afectând densitatea generală a planetei.

Al doilea factor poate fi orbita planetei, despre care se crede, în mod provizoriu, că este ușor eliptică. În anumite momente, aceasta se apropie mai mult de steaua sa decât în alte momente, ceea ce duce la o încălzire excesivă substanțială care poate cauza „umflarea” atmosferei planetei.

Inițial, planeta a fost observată de către satelitul TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) al NASA. Echipa lui Kanodia a făcut apoi observații ulterioare folosind instrumente terestre, inclusiv NEID și NESSI (NN-EXPLORE Exoplanet Exoplanet Stellar Speckle Imager), ambele găzduite de telescopul WIYN de 3,5 metri, Habitable-zone Planet Finder (HPF) de pe telescopul Hobby-Eberly, și Observatorul Red Buttes (RBO) din Wyoming.

TESS a supravegheat trecerea acestei planete TOI-3757 b prin fața stelei sale, ceea ce le-a permis astronomilor să calculeze că diametrul planetei este de aproximativ 150.000 de kilometri sau cu puțin mai mare decât cel al lui Jupiter.

Planeta termină o orbită completă în jurul stelei sale gazdă în doar 3,5 zile, de 25 de ori mai puțin decât cea mai apropiată planetă din sistemul nostru solar - Mercur - care are nevoie de aproximativ 88 de zile pentru a face acest lucru.

„Potențialele observații viitoare ale atmosferei acestei planete cu ajutorul noului telescop spațial James Webb al NASA ar putea ajuta la clarificarea naturii sale", spune Jessica Libby-Roberts, cercetător postdoctoral la Pennsylvania State University și al doilea autor al acestei lucrări. Acest lucru îi va informa, la rândul său, pe astronomi cu privire la compoziția planetelor și la modul în care s-au format și, în cazul lumilor stâncoase potențial locuibile, dacă acestea ar putea fi capabile să susțină viața.

