Compania de turism spațial Virgin Galactic a pus în vânzare pe 16 februarie bilete pentru publicul larg, oferind oamenilor posibilitatea de a cumpăra o călătorie cu avionul spațial al companiei, care îi duce pe clienți la limita superioară a atmosferei terestre și înapoi.

Biletele costă aproximativ 450.000 de dolari. Pentru a-și asigura locul, oamenii trebuie să plătească un avans de 150.000 de dolari, iar apoi să achite restul de 300.000 de dolari înainte de zbor. Virgin Galactic are o cerere pe care persoanele fizice o pot completa pe site-ul companiei.

Totuși, ar ar putea trece ceva timp până când clienții vor avea șansa de a zbura. Virgin Galactic a reușit să îl trimită cu succes în spațiu pe fondatorul său, miliardarul Richard Branson, în luna iulie a anului trecut, o etapă importantă pe care compania a planificat-o dintotdeauna pentru a-și lansa operațiunile comerciale. Compania plănuia apoi să efectueze un zbor secundar, numit Unity 23, care urma să transporte trei membri ai Forțelor Aeriene italiene, devenind astfel primul zbor generator de venituri. Însă, în septembrie, Virgin Galactic a anulat zborul după ce a descoperit un defect de fabricație la un vehicul al companiei. În luna următoare, compania a informat că nu va relua zborurile comerciale până la sfârșitul anului 2022 pentru a efectua un „program complet de îmbunătățire" a vehiculelor sale.

În plus, Virgin Galactic are, de asemenea, o serie de clienți care au făcut deja rezervări pentru călătorii în spațiu. De ani de zile, compania a avut aproximativ 600 de clienți care au făcut rezervări de 250.000 de dolari în timpul rundei inițiale de emitere a biletelor, care a început în urmă cu aproximativ un deceniu. Virgin Galactic a deschis apoi din nou vânzările de bilete în luna august a anului trecut, permițând persoanelor care și-au exprimat interesul de a cumpăra un bilet la companie să achiziționeze efectiv un loc. Aceste bilete au costat, de asemenea, 450.000 de dolari, asigurate printr-un avans de 150.000 de dolari. Virgin Galactic a declarat că a vândut 100 dintre aceste bilete.

Pentru a ajunge în spațiu, clienții vor zbura într-unul dintre avioanele spațiale ale Virgin Galactic. Aceste vehicule sunt transportate la o altitudine de aproximativ 15.000 de metri sub aripa unui avion masiv numit White Knight Two. Odată ajuns la înălțimea potrivită, White Knight Two eliberează un avion, care apoi își aprinde motorul de rachetă de la bord, inițiind ascensiunea spre spațiu. Pe măsură ce avionul urcă la peste 80 de kilometri deasupra Pământului, pasagerii de la bord își pot desface centurile de siguranță și pot pluti în cabină timp de câteva minute. Apoi, pentru a coborî înapoi pe Pământ, avionul planează până la o pistă de aterizare, similar cu un avion obișnuit.

Principalul vehicul spațial al Virgin Galactic este VSS Unity, pe care compania l-a prezentat în 2016 și pe care l-a folosit pentru a-l duce pe Branson în spațiu. Un nou avion complet, VSS Imagine, a fost prezentat în martie 2021. În prezent, compania lucrează la un al treilea vehicul, VSS Inspire.

