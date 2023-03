Dacă ați visat dintotdeauna să aveți posibilitatea de a trăi veșnic, s-ar putea să aveți noroc, deoarece oamenii de știință cred că suntem la doar șapte ani distanță de atingerea acestui scop care poate părea imposibil.

Informaticianul Ray Kurzweil a făcut predicții cu privire la momentul în care rasa umană va putea trăi veșnic, atunci când inteligența artificială (AI) va atinge singularitatea, iar el crede că acest lucru ar putea fi posibil încă din 2030.

Expertul a mai făcut anterior predicții exacte cu privire la progresele tehnologice care s-au adeverit. În anul 1990, el a prezis că, până în anul 2000, un computer va fi capabil să îl învingă pe cel mai bun jucător de șah uman din lume. De asemenea, a prevăzut că dispozitivele portabile vor deveni o parte importantă a vieții noastre.

În ceea ce privește tehnologia AI care va atinge nivelul de inteligență umană, Kurzweil crede că acest lucru se va întâmpla în 2029, urmând ca în 2030 oamenii să poată atinge nemurirea prin aceste mijloace.

El a explicat pentru Futurism că „2029 este data consecventă pe care am prezis-o pentru momentul în care o inteligență artificială va trece un test Turing valid și, prin urmare, va atinge nivelul uman de inteligență. Am stabilit reperul 2045 pentru Singularitate, care este momentul în care ne vom multiplica inteligența efectivă de un miliard de ori prin fuziunea cu inteligența pe care am creat-o."

Într-un podcast alături de informaticianul Lex Fridman, Kurzweil și-a expus punctul de vedere cu privire la nemurire. Informaticianul a mai spus că este de părere că vom putea „crește speranța de viață a oamenilor" cu „mai mult de un an în fiecare an și cred că putem ajunge acolo până la sfârșitul acestui deceniu".

Acesta a sugerat, de asemenea, că nanoboții vor curge prin sângele nostru și ne vor ajuta să ne menținem sănătoși, încărcându-ne în același timp gândurile și amintirile în cloud.

