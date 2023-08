Astronomii au descoperit planete care sunt de două ori mai mari decât Jupiter și de peste 10 ori mai grele, dar există o limită referitoare la cât de mari pot deveni planetele.

De când astronomii au început să privească dincolo de sistemul solar, în urmă cu trei decenii, pentru a descoperi planete extrasolare sau exoplanete, știm că planetele din Calea Lactee și, probabil, din universul mai larg, au o gamă largă de dimensiuni și mase.

Dar cât de mari pot deveni aceste planete și care este cea mai mare planetă cunoscută?

Înainte de 1992, gigantul gazos Jupiter, care este de aproximativ 11 ori mai lat decât Pământul, deținea titlul de cea mai mare planetă cunoscută. Dar Jupiter pare acum nesemnificativă în comparație cu unele lumi absolut uriașe pe care le-am descoperit de atunci.

Există două măsurători care trebuie luate în considerare atunci când se determină dimensiunea unei planete: lățimea (de două ori raza) și masa.

Măsurând după prima, „cele mai mari exoplanete au o rază planetară de aproximativ două ori mai mare decât raza lui Jupiter", a declarat Solène Ulmer-Moll, cercetător în domeniul exoplanetelor la Universitatea din Geneva, pentru Live Science, prin e-mail. „Acestea sunt obiecte extreme care orbitează foarte aproape de steaua lor gazdă".

Lățimea unei planete și masa sa sunt legate, dar nu există întotdeauna o corelație directă între cele două. Acest lucru se datorează faptului că planetele variază în funcție de densitate, ceea ce înseamnă că unii giganți gazoși cu masă mică pot „umfla" la dimensiuni mai mari decât alte exoplanete mai grele.

De exemplu, gigantul gazos HAT-P-67 b, care are o rază de aproximativ două ori mai mare decât cea a lui Jupiter, se numără în prezent printre cele mai mari planete cunoscute din punctul de vedere al lățimii. Cu toate acestea, exoplaneta, care se află la 1.200 de ani-lumină de Pământ, are o densitate foarte scăzută, astfel că are doar o treime din masa lui Jupiter, a precizat Ulmer-Moll.

De asemenea, WASP-17 b este de aproximativ două ori mai lată decât Jupiter. Pe locul doi se află KELT-9b, a cărui rază este de 1,84 ori mai mare decât cea a lui Jupiter, a adăugat specialistul.

Cele mai multe planete stâncoase nu vor ajunge niciodată la o dimensiune apropiată de cea a giganților menționați mai sus. Cele mai mari planete stâncoase, numite „super-Pământuri", sunt de aproximativ două ori mai late decât Pământul. „Prin comparație, Wasp-17b are o rază care este echivalentă cu de 22 de ori cea a Pământului", a spus Ulmer-Moll.

Chiar dacă planetele stâncoase sunt mai dense decât giganții gazoși, ele nu devin la fel de grele ca aceștia. Acest lucru se întâmplă pe fondul faptului că, pe măsură ce planetele stâncoase cresc, ele acumulează gaz, gheață și apă care le transformă treptat în giganți gazoși cu un centru stâncos, a spus ea.

Cele mai masive planete au o masă de aproximativ 13 ori mai mare decât cea a lui Jupiter. Printre acestea se numără gigantul gazos HD 39091 b, care se află la 60 de ani lumină de Pământ și are o masă de aproximativ 12,3 ori mai mare decât cea a lui Jupiter.

Cât de mare poate deveni o planetă?

Astronomii nu se așteaptă să descopere planete mult mai mari decât acestea, care sunt deja mult mai mari decât Jupiter, deoarece o planetă devine o „pitică brună" odată ce atinge o anumită dimensiune și masă.

Piticele brune sunt adesea numite „stele ratate", deoarece sunt mai grele decât giganții similari cu Jupiter, dar nu sunt suficient de masive pentru a declanșa fuziunea obișnuită a hidrogenului în miezul lor.

„Diferența majoră dintre piticele brune și planete este masa lor și apariția arderii de deuteriu - hidrogenul greu -", a declarat Nolan Grieves, cercetător în cadrul Departamentului de Astronomie al Universității din Geneva, pentru Live Science. „La mase mai mari, un obiect va avea o presiune internă și o temperatură suficient de ridicate pentru a arde cea mai mare parte a deuteriului prezent inițial".

Linia de demarcație între planete și piticele maro a fost definită în anii 1990, piticele maro fiind clasificate ca obiecte care au ars 50% sau mai mult din deuteriul inițial. Se crede că această linie de demarcație există la o limită superioară de 14 ori masa lui Jupiter, ceea ce înseamnă că planetele nu ar trebui să existe peste acest plafon.

„Există planete a căror masă am măsurat-o ca fiind de aproximativ 13 mase de Jupiter, în limitele incertitudinii de măsurare, cum ar fi HD 39091 b și HD 106906 b , și s-ar putea spune că sunt cele mai mari planete cunoscute", a concluzionat Grieves.

