Oamenii de știință speră că această specie de meduză nemuritoare poate oferi indicii pentru a încetini îmbătrânirea umană.

Cercetătorii spanioli au analizat codul genetic al „meduzei nemuritoare", o creatură marină care are capacitatea de a reveni la forma sa incipientă, la nesfârșit.

Pentru a înțelege de ce Turritopsis dohrnii are această abilitate specială, Maria Pascual-Torner, Victor Quesada și colegii lor de la Universitatea din Oviedo au comparat secvența genetică a acestei specii cu cea a Turritopsis rubra, „o rudă” apropiată care nu are aceste abilități de întinerire.

Turritopsis dohrnii este singura specie care este capabilă să întinerisească în mod repetat după reproducerea sexuală, ceea ce o face nemuritoare din punct de vedere biologic, au scris cercetătorii în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Specia nu este singura care are capacitatea de a întineri, dar, de obicei, alte animale pierd această proprietate odată ce ajung la maturitatea sexuală, au precizat cercetătorii.

Studiul a constatat că variațiile din genomul lui T. dohrnii ar putea face ca aceasta să fie mai bună la refacerea ADN-ului. Specialiștii speră că deslușirea misterelor „meduzelor nemuritoare” va ajuta la furnizarea de indicii pentru a combate îmbătrânirea umană.

_________________________________________________________________________________________________

Urmăriți emisiunile preferate pe protvplus.ro: