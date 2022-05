The Boring Company a transmis recent că va începe testele pentru o versiune la scară reală a sistemului de transport Hyperloop „în cursul acestui an".

Anunțul a fost făcut la aproape 9 ani după ce fondatorul companiei, Elon Musk, și-a dezvăluit pentru prima dată viziunea asupra unui sistem de transport futurist care ar urma să deplaseze oamenii prin tuburi de joasă presiune în capsule care ar putea atinge viteze de până la 760 de mile pe oră (adică peste 1000 de kilometri).

„Din punctul de vedere al fizicii cunoscute, acesta este cel mai rapid mod posibil de a ajunge dintr-un centru de oraș în altul pentru distanțe mai mici de ~2000 mile", a transmis Musk, citat de Business Insider.

În cursul săptămânii trecute, The Boring Company a atras o investiție de 675 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare condusă de Vy Capital și Sequoia Capital. Compania a fost evaluată, astfel, la peste 5,6 miliarde de dolari.

Deși ambițiile sale sunt foarte mari, The Boring Company a adoptat o strategie de construcție graduală, trecând mai întâi prin procesul de construire a unor rețele de tuneluri cu o singură bandă prin care ar putea circula mașinile Tesla.

În 2021, The Boring Company a deschis public primul său tunel, o rețea de circa 2,7 kilometri care trece pe sub orașul Las Vegas, folosind mașini Tesla pentru a transporta oameni între două destinații. Sistemul a fost folosit în timpul Consumer Electronics Show (CES) la începutul acestui an pentru a transporta vizitatorii. Acesta s-a bucurat de recenzii relativ pozitive din partea utilizatorilor.

Tehnologia Hyperloop, așa cum și-a imaginat-o Elon Musk, este încă teoretică, și se confruntă cu mai multe provocări. Sistemul ar urma să folosească „puterea vidului”, deoarece vehiculele se deplasează mai repede atunci când forța de frecare este redusă, similar cu spațiul cosmic.

Elon Musk nu este singura persoană care își imaginează un viitor în care tehnologia Hyperloop ar putea ușura lucrurile atunci când vine vorba despre transportul deceniilor viitoare. Compania concurentă Virgin Hyperloop a finalizat prima călătorie cu pasageri într-un sistem de transport similar, iar capsula a atins viteze mai mari de 160 de kilometri pe oră și a avut nevoie de doar 15 secunde pentru a parcurge aproximativ jumătate de kilometru pe o pistă de testare din Nevada.

Virgin Hyperloop și Hyperloop Transportation Technologies au declarat că intenționează ca tehnologia de transport să poată fi folosită de public până în 2030.

