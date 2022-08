Apariția lor este una neobișnuită pentru că sunt poziționate într-un model incredibil de bine aranjat și uniform spațiate, lucru care îi intrigă pe specialiști.

Cercetătorii de la bordul navei Okeanos Explorer a Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA (NOAA) au folosit un submersibil robotizat pentru a explora o creastă vulcanică subacvatică la nord de arhipelagul Azore, în apropiere de Portugalia continentală, pe 23 iulie.

Aproximativ o săptămână mai târziu, cercetătorii au identificat alte patru seturi de găuri la aproximativ 483 de kilometri distanță, la o adâncime de 1,6 kilometri.

On Saturday's #Okeanos dive, we saw several sublinear sets of holes in the seafloor. The origin of the holes has scientists stumped. The holes look human made, but the little piles of sediment around them suggest they were excavated by...something.

What's YOUR hypothesis? pic.twitter.com/iGezxV9TK8