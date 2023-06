O imagine cu o moleculă de proteină care „merge" de-a lungul unui filament este una dintre cele mai răspândite postări „științifice" de pe internet.

Mai multe descrieri arată că aceasta este o reprezentare vizuală a fericirii în sine - pe scurt, miozina care transportă endorfine în creier.

Este fascinant și înduioșător să privim acea creatură minusculă depunând un astfel de efort pentru a aduce bucurie. Endorfinele sunt peptide care apar în mod natural în creier și care acționează pentru a atenua percepția durerii și pentru a spori sentimentele de mulțumire.

Melodiile preferate de pe YouTube sau GIF-urile amuzante sunt doar două dintre activitățile care „trezesc” endorfinele pentru mulți dintre noi.

Câțiva oameni de știință au creat animația computerizată 3D în 2006, pentru un curs de biologie intitulat „The Inner Life of the Cell" („Viața interioară a celulei”), în colaborare cu doi cercetători de la Universitatea Harvard, Robert Lue și Alain Viel.

Punctul cheie aici este faptul că videoclipul educațional nu a fost conceput pentru a descrie deloc un proces cerebral, ci, în schimb, a fost realizat pentru a duce spectatorul „într-o călătorie prin lumea microscopică a unei celule, ilustrând mecanismele care permit unui globule albe să simtă mediul înconjurător și să răspundă la un stimul extern".

GIF-ul viral se bazează pe o parte a videoclipului, care arată de fapt o proteină numită kinezină - proteină motorie care transportă diverse încărcături.

Videoclipul extrem de popular face cu siguranță o treabă bună în a arăta cum funcționează transportul celular în termeni generali, iar acest lucru este important pentru domeniul educației. În creier, kinezinele sunt implicate în transportul neurotransmițătorilor și al altor substanțe chimice în interiorul neuronilor. Dar, în orice celulă, kinezinele sunt „caii de povară” ai proteinelor.

Dincolo de toate acestea, fericirea este puțin mai complicată decât miozina care livrează endorfine către creierul nostru. Dopamina joacă un rol, alături de alți neurotransmițători, cum ar fi serotonina, norepinefrina și endorfinele, și, în sens mai larg, sănătatea biologică și genetica.

