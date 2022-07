Formarea unui nucleu solid de fier acum 550 de milioane de ani a restabilit câmpul magnetic și a protejat suprafața planetei.

În centrul Pământului, o sferă gigantică de fier solid își sporește încet dimensiunile. Acesta este nucleul interior al planetei, iar oamenii de știință au descoperit recent dovezi intrigante care sugerează că nașterea sa în urmă cu jumătate de miliard de ani ar fi putut juca un rol cheie în evoluția vieții pe Pământ.

La acea vreme, câmpul magnetic al planetei noastre era destul de instabil - iar acest lucru ar fi avut consecințe critice, susțin ei. În mod normal, acest câmp protejează viața de la suprafață prin respingerea radiațiilor cosmice și a particulelor emise de Soare.

Însă, în urmă cu 550 de milioane de ani, câmpul a scăzut la o fracțiune din puterea sa actuală - înainte de a-și recăpăta brusc puterea. Și în urma acestui restart planetar, Pământul a asistat la evoluția bruscă a vieții multicelulare complexe pe suprafața sa. Aceasta a fost explozia cambriană, când cele mai importante grupuri de animale au apărut pentru prima dată în registrul fosilelor. Acum, oamenii de știință au făcut legătura cu evenimente petrecute chiar în centrul Pământului.

Planeta noastră este formată din sfere. Există un strat de rocă ce acoperă Pământul, ca o coajă de ou. Acesta se numește crustă, iar sub el se află mantaua. Mai jos se află nucleul exterior, format din fier topit, iar în interiorul acestuia se află o altă sferă - din fier solid. Aceasta are un diametru de peste 2.000 km și crește cu aproximativ un milimetru pe an.

Analiza cristalelor din rocile din Quebec, efectuată de o echipă de cercetători, a arătat că în trecut câmpul magnetic al Pământului era mai mic de 10% din puterea sa actuală și ar fi oferit o protecție slabă împotriva radiațiilor cosmice și solare.

Apoi, nucleul a început să se solidifice în centrul său, ceea ce a avut consecințe profunde. În esență, aceasta a supraîncărcat mișcările din nucleul exterior, restabilind puterea câmpului magnetic al planetei. „Cercetările noastre indică faptul că formarea nucleului interior a început cu aproximativ 550 de milioane de ani în urmă și că acest lucru s-a întâmplat chiar înainte de explozia cambriană", au precizat ceercetătorii.

De ce și cum a luat naștere nucleul interior a fost un mister. De la începuturile sale, în urmă cu jumătate de miliard de ani, acesta a crescut până la o sferă de fier solid de mărimea unei luni. Este locul de pe Pământ în care se află cele mai multe metale și, deși se află la mare adâncime, a avut un impact major asupra condițiilor de la suprafață.

Cel mai important, a oferit lumii noastre un câmp magnetic. Observațiile altor lumi - unde aceste câmpuri au dispărut - dezvăluie consecințele dramatice ale acestei pierderi. Un exemplu este oferit de Marte, care și-a pierdut câmpul magnetic acum 4 miliarde de ani. Fără protecție împotriva vântului solar atmosfera marțiană nu a mai putut proteja suprafața.

„Pământul nu ar fi evoluat ca Marte, dar cu siguranță ar fi pierdut mai multă apă dacă nu și-ar fi repornit câmpul magnetic", au precizat specialiștii „Ar fi fost cu siguranță o planetă mult mai uscată decât cea pe care trăim astăzi".

