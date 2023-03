Gheața din Antarctica a ajuns recent la cea mai mică suprafață înregistrată în istorie, de la momentul la care au început înregistrările prin satelit, în urmă cu peste 40 de ani.

Cantitatea de gheață care se găsește în apă și care înconjoară Antarctica a atins cel mai scăzut nivel de la începutul înregistrărilor moderne, pentru al doilea an consecutiv.

Aceasta reprezintă apa înghețată care plutește pe suprafața oceanului în jurul regiunilor polare ale planetei. Ea se formează la temperaturi susținute mult mai scăzute decât gheața de apă dulce. Gheața din apă de mare se acumulează în timpul iernii până când ajunge la dimensiunea maximă, apoi se topește primăvara și vara până când ajunge la dimensiunea minimă.

În Antarctica, unde vara și iarna sunt inversate față de emisfera nordică, gheața din apele oceanice atinge în mod normal întinderea maximă în septembrie, când acoperă aproximativ 18,5 milioane de kilometri pătrați. La extinderea minimă, la sfârșitul lunii februarie, din punct de vedere istoric, mai rămân doar aproximativ 2,5 milioane de kilometri pătrați, scrie Live Science.

Anul trecut, întinderea minimă a gheții marine a fost mai mică de 2 milioane de km pătrați, cel mai mic total de când oamenii de știință au început să înregistreze întinderea acesteia cu ajutorul sateliților, în 1979. La 21 februarie anul acesta, această cifră se redusese la doar 1,8 milioane de km pătrați, ceea ce reprezintă cu aproximativ 40% mai puțin decât media înregistrată între 1981 și 2010, au arătat specialiștii.

Minima istorică era de așteptat după o lună ianuarie extraordinar de caldă, a șaptea cea mai caldă de când au început înregistrările, în urmă cu 174 de ani, potrivit National Oceanic and Atmospheric Administration.

„La sfârșitul lunii ianuarie, ne puteam da seama că era doar o chestiune de timp până când recordul va fi doborât", a declarat pentru The Guardian Will Hobbs, expert în gheața marină din Antarctica la Universitatea din Tasmania, parte din Australian Antarctic Program Partnership.

Întinderea minimă a gheții marine din Antarctica va continua probabil să scadă în următoarele decenii, pe măsură ce temperaturile globale vor crește ca urmare a schimbărilor climatice.

Gheața care se formează în mare este crucială pentru prădătorii polari, cum ar fi pinguinii din Antarctica și urșii polari din Arctica, care o folosesc ca platformă pentru a vâna. Dar aceasta ajută și la stabilizarea banchizei din Antarctica.

Instabilitatea platoului de gheață ar putea, la rândul său, să amenințe ghețarii masivi, cum ar fi ghețarii Pine Island și Thwaites. Acesta din urmă este cunoscut în mod obișnuit sub numele de Ghețarul Apocalipsei, care, în ciuda faptului că se topește într-un ritm ușor mai lent decât se aștepta anterior, se află încă periculos de aproape de dezastru.

„Dacă acești ghețari încep o pierdere mai rapidă de gheață terestră, ar putea declanșa o creștere dramatică a nivelului mării înainte de sfârșitul acestui secol", a declarat Julienne Stroeve, cercetător și profesor la Universitatea Manitoba din Canada.

De asemenea, gheața prezentă în apele oceanice reflectă lumina solară în spațiu, ceea ce ajută la răcirea Pământului. Nivelurile mai scăzute ale gheții marine reduc porțiunea de lumină reflectată, fapt care va amplifica puternic efectele încălzirii globale.

