Date colectate timp de aproape un deceniu în Singapore sugerează că o concentrație crescută de particule minuscule în aer poate declanșa stopuri cardiace, ceea ce face și mai stringentă necesitatea de a reduce nivelul de poluare a aerului în întreaga lume.

Cercetătorii au căutat particule de cel puțin 25 de ori mai mici decât lățimea unui fir de păr uman, cunoscute sub numele de particule PM2,5 (de la cei 2,5 micrometri în diametru). Dimensiunea lor redusă înseamnă că pot fi inhalate cu ușurință, iar acestea au fost asociate cu o serie de probleme de sănătate, inclusiv cu boli autoimune.

Nivelurile de poluare din Singapore au fost urmărite în raport cu mai mult de 18.000 de cazuri raportate de stop cardiac, în intervalul iulie 2010 - decembrie 2018. Prin analiză statistică, 492 dintre cazuri au putut fi atribuite creșterii concentrațiilor de PM2,5.

„Am obținut dovezi clare ale unei asocieri pe termen scurt a PM2,5 cu atacul de cord, un eveniment catastrofal care duce adesea la moarte subită", a precizat epidemiologul Joel Aik, de la Duke-NUS Medical School din cadrul Universității Naționale din Singapore, citat de Science Alert.

Acesta este un studiu observațional, ceea ce înseamnă că legătura dintre nivelurile de poluare și atacul de cord poate fi ralizată mai degrabă la nivel de speculație. Mai mult, nu se poate presupune nici că măsurătorile referitoare la poluarea aerului efectuate la stațiile de măsurare a calității reflectă expunerea individuală.

Cu toate acestea, datele sunt suficiente pentru a indica faptul că există aici o legătură care merită explorată în continuare. Testând reduceri ipotetice ale poluării aerului, cercetătorii au constatat că o scădere de 1 microgram pe metru cub se corela cu o reducere de 8 procente a evenimentelor de atac de cord, în timp ce o scădere de 3 micrograme pe metru cub a determinato reducere de 30 de procente.

Cercetătorii spun că un aer mai curat în orașe ar putea salva vieți și ar putea reduce presiunea asupra spitalelor. „Aceste rezultate arată clar că eforturile de reducere a nivelurilor de particule de poluare a aerului în intervalul de 2,5 micrograme sau mai mic și măsurile de protecție împotriva expunerii la aceste particule ar putea juca un rol în reducerea atacurilor de cord subite în rândul populației din Singapore, reducând totodată povara asupra serviciilor de sănătate".

Deși această legătură a mai fost observată înainte, în orașe precum New York și Melbourne, rezultatele nu au fost în concordanță cu datele colectate în alte locuri, cum ar fi Danemarca. Aceste neconcordanțe tind să apară la concentrații de poluare sub valorile orientative ale Organizației Mondiale a Sănătății privind calitatea aerului, însă cercetările arată că nu există un nivel de expunere „sigur" pentru populație. Ceea ce este clar, însă, este faptul că majoritatea dintre noi respirăm un aer de calitate slabă, despre care se crede că este responsabil pentru milioane de decese premature în fiecare an, atât în zonele urbane, cât și în cele rurale.

